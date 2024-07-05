ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
Yayın Tarihi: 5 Temmuz 2024 13:05
 ~ Son Güncelleme: 5 Temmuz 2024 13:09
1 dk Okuma

Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi: Soyadımızı kazandık, vazgeçmiyoruz

“Kadınların 30 yıllık mücadeleyle elde ettiği kendi soyadını taşıma kazanımının tekrar tekrar sorgulanmasını reddediyoruz.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi: Soyadımızı kazandık, vazgeçmiyoruz

Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi, önümüzdeki günlerde Meclis’in gündemine gelecek olan 9. Yargı Paketi’ndeki “Kadının Soyadı” düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.

9. Yargı Paketi’ndeki kadının soyadı düzenlemesinin detayları
9. Yargı Paketi’ndeki kadının soyadı düzenlemesinin detayları
5 Temmuz 2024

*Yeni düzenlemede, "ailenin bütünlüğünün korunması" gerekçe gösterilerek, çocuğun hangi soyadını kullanacağı konusunun tartışma yaratabileceği ve bunun çocuk üzerinde olumsuz etkileri olabileceği ifade ediliyor. 

"Bu ataerkinin dilidir, reddediyoruz"

“Kadının soyadı vardır!” başlıklı açıklama şöyle:

9.Yargı Paketi TBMM’ ye sunuldu. Tasarıda, Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği Medeni Kanun’un evli kadının soyadı konulu düzenlemesinin korunduğunu ve tekrar yürürlüğe konulmak istendiğini görüyoruz.

İktidar Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını çiğneyerek, evli kadının isterse evlilik öncesi soyadını tek başına kullanma hakkını yok saymaktadır.

Gerekçe aile bütünlüğünün zarar görmemesi olarak gösterilmektedir.

Bu dil ataerkinin dilidir. Reddediyoruz!

Kadınlara eşlerinin soyadını kullanmaları dayatması Anayasa m.10, m.41, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’ ne aykırıdır. Hukuk devleti kendi hukukunu çiğnememelidir.

Kadınların 30 yıllık mücadeleyle elde ettiği kendi soyadını taşıma kazanımının tekrar tekrar sorgulanmasını reddediyoruz.

Kadınlar soyadlarını istiyor. Kazanımlarını ve haklarını koruma mücadelesinde kadınların yanındayız!

(EMK)

kadının soyadı kadınları soyadının kullanma hakkı evlilikte soyadı evlenmeden önceki soyadı ankara barosu
ilgili haberler
9. Yargı Paketi’ndeki kadının soyadı düzenlemesinin detayları
5 Temmuz 2024
/haber/9-yargi-paketindeki-kadinin-soyadi-duzenlemesinin-detaylari-297161
9. YARGI PAKETİ
Kadınların soyadı hakkı mücadelesi: Hukukun üstünlüğüne karşı ideolojik dayatma
5 Temmuz 2024
/haber/kadinlarin-soyadi-hakki-mucadelesi-hukukun-ustunlugune-karsi-ideolojik-dayatma-297152
Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'dan kadının soyadına dair yasa teklifi
12 Şubat 2024
/haber/meclis-baskanvekili-gulizar-bicer-karaca-dan-kadinin-soyadina-dair-yasa-teklifi-291724
EŞİK: Tüm kadınları soyadı hakkına sahip çıkmaya çağırıyoruz
6 Şubat 2024
/haber/esik-tum-kadinlari-soyadi-hakkina-sahip-cikmaya-cagiriyoruz-291468
Yargı Paketi taslağında AYM kararı tanınmadı: Kadının kendi soyadını kullanması 'aile bütünlüğüne zarar verir’ gerekçesi
10 Aralık 2023
/haber/yargi-paketi-taslaginda-aym-karari-taninmadi-kadinin-kendi-soyadini-kullanmasi-aile-butunlugune-zarar-verir-gerekcesi-289098
ilgili haberler
9. Yargı Paketi’ndeki kadının soyadı düzenlemesinin detayları
5 Temmuz 2024
/haber/9-yargi-paketindeki-kadinin-soyadi-duzenlemesinin-detaylari-297161
9. YARGI PAKETİ
Kadınların soyadı hakkı mücadelesi: Hukukun üstünlüğüne karşı ideolojik dayatma
5 Temmuz 2024
/haber/kadinlarin-soyadi-hakki-mucadelesi-hukukun-ustunlugune-karsi-ideolojik-dayatma-297152
Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'dan kadının soyadına dair yasa teklifi
12 Şubat 2024
/haber/meclis-baskanvekili-gulizar-bicer-karaca-dan-kadinin-soyadina-dair-yasa-teklifi-291724
EŞİK: Tüm kadınları soyadı hakkına sahip çıkmaya çağırıyoruz
6 Şubat 2024
/haber/esik-tum-kadinlari-soyadi-hakkina-sahip-cikmaya-cagiriyoruz-291468
Yargı Paketi taslağında AYM kararı tanınmadı: Kadının kendi soyadını kullanması 'aile bütünlüğüne zarar verir’ gerekçesi
10 Aralık 2023
/haber/yargi-paketi-taslaginda-aym-karari-taninmadi-kadinin-kendi-soyadini-kullanmasi-aile-butunlugune-zarar-verir-gerekcesi-289098
Sayfa Başına Git