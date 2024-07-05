Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi: Soyadımızı kazandık, vazgeçmiyoruz

Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi, önümüzdeki günlerde Meclis’in gündemine gelecek olan 9. Yargı Paketi’ndeki “Kadının Soyadı” düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.

*Yeni düzenlemede, "ailenin bütünlüğünün korunması" gerekçe gösterilerek, çocuğun hangi soyadını kullanacağı konusunun tartışma yaratabileceği ve bunun çocuk üzerinde olumsuz etkileri olabileceği ifade ediliyor.