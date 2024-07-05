Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi: Soyadımızı kazandık, vazgeçmiyoruz
Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi, önümüzdeki günlerde Meclis’in gündemine gelecek olan 9. Yargı Paketi’ndeki “Kadının Soyadı” düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.
9. Yargı Paketi’ndeki kadının soyadı düzenlemesinin detayları
*Yeni düzenlemede, "ailenin bütünlüğünün korunması" gerekçe gösterilerek, çocuğun hangi soyadını kullanacağı konusunun tartışma yaratabileceği ve bunun çocuk üzerinde olumsuz etkileri olabileceği ifade ediliyor.
"Bu ataerkinin dilidir, reddediyoruz"
“Kadının soyadı vardır!” başlıklı açıklama şöyle:
9.Yargı Paketi TBMM’ ye sunuldu. Tasarıda, Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği Medeni Kanun’un evli kadının soyadı konulu düzenlemesinin korunduğunu ve tekrar yürürlüğe konulmak istendiğini görüyoruz.
İktidar Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını çiğneyerek, evli kadının isterse evlilik öncesi soyadını tek başına kullanma hakkını yok saymaktadır.
Gerekçe aile bütünlüğünün zarar görmemesi olarak gösterilmektedir.
Bu dil ataerkinin dilidir. Reddediyoruz!
Kadınlara eşlerinin soyadını kullanmaları dayatması Anayasa m.10, m.41, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’ ne aykırıdır. Hukuk devleti kendi hukukunu çiğnememelidir.
Kadınların 30 yıllık mücadeleyle elde ettiği kendi soyadını taşıma kazanımının tekrar tekrar sorgulanmasını reddediyoruz.
Kadınlar soyadlarını istiyor. Kazanımlarını ve haklarını koruma mücadelesinde kadınların yanındayız!
(EMK)