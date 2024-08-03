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Yayın Tarihi: 3 Ağustos 2024 10:13
 ~ Son Güncelleme: 3 Ağustos 2024 10:21
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Ankara Barosu, Instagram’a erişim engelini mahkemeye taşıdı

“Erişimin tamamen engellenmesi kararı, temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldıran ve kanunun çizdiği sınırları aşan niteliktedir.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ankara Barosu, Instagram’a erişim engelini mahkemeye taşıdı

Ankara Barosu, Instagram'ı erişime engellediği için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nu (BTK) dava etti. Ankara 10. İdare Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma davası açtı.

Baro yaptığı açıklamada kararın temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldıran, kanunun çizdiği sınırları aşan nitelikte olduğunu söyledi.

İnsanların iletişim, haber alma ve ifade etme özgürlüklerinin kısıtlandığını savundu:

İletişim, toplumsal bir varlık olan insanın, güncel olarak yaşantısının vazgeçilmez bir parçasıdır. İnsanlar haberi gerek kaynağından gerekse sosyal medyadan öğrenmeyi tercih etmesi ile güncel haberler hakkında bilgi sahibi olmaktadır.

Dolayısıyla günümüzün çok yönlü sosyal medya / iletişim platformlarından olan Instagram'ın kapatılması, birçok açıdan insanların yararına olan birçok paylaşıma engel olacağı gibi kişilerin iletişim, haber alma ve düşüncelerini ifade etme özgürlüklerini de kısıtlayacaktır.

Başkanlığın re'sen uygulamış olduğu erişimin tamamen engellenmesi kararı, temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldıran ve kanunun çizdiği sınırları aşan niteliktedir. Erişimin engellenmesi ile ilgili düzenleme, Numerus Clausus (sınırlı sayı) ilkesi gereği, Kanun'da düzenlenen hallerden sadece belirtilen maddelerle sınırlı olarak erişimin engellenebilmesine imkan tanır. Sınırlı olarak sayılanlardan başkasına dayanarak erişim engeli kararı verilmesi kabul edilemez.

Anayasaya ve hukuka açıkça aykırı olan söz konusu karara karşı Ankara Barosu olarak Ankara 10. İdare Mahkemesi nezdinde yürütmenin durdurulması talepli iptal davası açmış bulunmaktayız.

Instagram'a erişim engeli
Instagram'a erişim engeli
2 Ağustos 2024

(HA)

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