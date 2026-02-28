ANKA'ya İncirlik soruşturmasında üç gazeteci gözaltına alındı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, ANKA Haber Ajansı’nın İncirlik Hava Üssüne ilişkin görüntüleri canlı yayınlanması üzerine resen soruşturma başlattı.
İktidar medyasından Yeni Şafak'ın haberine göre; Koza TV Genel Müdürü ve muhabiri 2 kişi gözaltına alındı
ANKA Haber Ajansı, sosyal medya hesabından “İncirlik Hava Üssü’nde operasyon hareketliliği” başlığıyla üssün çevresindeki hareketliliği gösteren yaklaşık bir buçuk saatlik bir canlı yayın paylaşmıştı.
Başsavcılık, söz konusu yayınla ilgili inceleme başlattı.
