ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 28.02.2026 15:19 28 Şubat 2026 15:19
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.02.2026 16:51 28 Şubat 2026 16:51
Okuma Okuma:  1 dakika

ANKA'ya İncirlik soruşturmasında üç gazeteci gözaltına alındı

ANKA Haber Ajansı, sosyal medya hesabından “İncirlik Hava Üssü’nde operasyon hareketliliği” başlığıyla üssün çevresindeki hareketliliği gösteren yaklaşık bir buçuk saatlik bir canlı yayın paylaşmıştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
ANKA'ya İncirlik soruşturmasında üç gazeteci gözaltına alındı
Fotoğraf: İncirlik Üssü (Arşiv)

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, ANKA Haber Ajansı’nın İncirlik Hava Üssüne ilişkin görüntüleri canlı yayınlanması üzerine resen soruşturma başlattı.

İktidar medyasından Yeni Şafak'ın haberine göre; Koza TV Genel Müdürü ve muhabiri 2 kişi gözaltına alındı

ANKA Haber Ajansı, sosyal medya hesabından “İncirlik Hava Üssü’nde operasyon hareketliliği” başlığıyla üssün çevresindeki hareketliliği gösteren yaklaşık bir buçuk saatlik bir canlı yayın paylaşmıştı.

Başsavcılık, söz konusu yayınla ilgili inceleme başlattı.

İran, ABD üslerine eş zamanlı saldırılar başlattı
İran, ABD üslerine eş zamanlı saldırılar başlattı
Bugün 14:13
ABD ve İsrail, İran’a saldırı başlattıklarını duyurdu
İRAN'DAN MİSİLLEME
ABD ve İsrail, İran’a saldırı başlattıklarını duyurdu
Bugün 09:39

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ABD İsrail İran'a saldırdı ABD İran gerilimi ABD İran'a saldırdı incirlik hava üssü ANKA
ilgili haberler
İran Hewler’deki ABD Üssünü vurdu
Bugün 14:18
/haber/iran-hewlerdeki-abd-ussunu-vurdu-317198
İran, ABD üslerine eş zamanlı saldırılar başlattı
Bugün 14:13
/haber/iran-abd-uslerine-es-zamanli-saldirilar-baslatti-317197
THY, 10 ülkeye uçuşları iptal etti
Bugün 13:08
/haber/thy-10-ulkeye-ucuslari-iptal-etti-317195
İsrail, İran'a saldırılarıyla eş zamanlı Mescid-i Aksa'yı kapattı
Bugün 12:51
/haber/israil-iran-a-saldirilariyla-es-zamanli-mescid-i-aksa-yi-kapatti-317194
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İran Hewler’deki ABD Üssünü vurdu
Bugün 14:18
/haber/iran-hewlerdeki-abd-ussunu-vurdu-317198
İran, ABD üslerine eş zamanlı saldırılar başlattı
Bugün 14:13
/haber/iran-abd-uslerine-es-zamanli-saldirilar-baslatti-317197
THY, 10 ülkeye uçuşları iptal etti
Bugün 13:08
/haber/thy-10-ulkeye-ucuslari-iptal-etti-317195
İsrail, İran'a saldırılarıyla eş zamanlı Mescid-i Aksa'yı kapattı
Bugün 12:51
/haber/israil-iran-a-saldirilariyla-es-zamanli-mescid-i-aksa-yi-kapatti-317194
Sayfa Başına Git