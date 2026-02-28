ANKA'ya İncirlik soruşturmasında 2'si gazeteci 3 kişi gözaltına alındı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, ANKA Haber Ajansı’nın İncirlik Hava Üssüne ilişkin görüntüleri canlı yayınlanması üzerine resen soruşturma başlattı.

İktidar medyasından Yeni Şafak'ın haberine göre; Koza TV Genel Müdürü ve muhabiri gözaltına alındı.

Ayrıca, Adalet Bakanlığı'ndan Adana CBS’nin İncirlik Hava Üssü’ne görüntülerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesi personeli 3. bir şahıs daha gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

ANKA Haber Ajansı, sosyal medya hesabından “İncirlik Hava Üssü’nde operasyon hareketliliği” başlığıyla üssün çevresindeki hareketliliği gösteren yaklaşık bir buçuk saatlik bir canlı yayın paylaşmıştı.

Başsavcılık, söz konusu yayınla ilgili inceleme başlattı.

İncirlik Hava Üssü'nde operasyon hareketliliği / Adana #Canlı https://t.co/Cd1mBFAMAY — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) February 28, 2026

İran, ABD üslerine eş zamanlı saldırılar başlattı

İRAN'DAN MİSİLLEME ABD ve İsrail, İran’a saldırı başlattıklarını duyurdu

