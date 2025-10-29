ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 29 Ekim 2025 14:56
 ~ Son Güncelleme: 29 Ekim 2025 15:14
2 dk Okuma

Anıtkabir'deki '29 Ekim' töreninde yine 'Erdoğan' sloganları atıldı

Bir grup tören esnasında ıslık çalarak ‘Recep Tayyip Erdoğan’ ve ‘Her yer Tayyip her yer Erdoğan’ sloganları attı.

BİA Haber Merkezi

Anıtkabir'deki '29 Ekim' töreninde yine 'Erdoğan' sloganları atıldı
Fotoğraf: AA

Cumhuriyet'in 102'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet erkanı bugün Anıtkabir'i ziyaret etti. Davetlilerin katıldığı törende, Erdoğan mozoleye çelenk bıraktı.

Anıtkabir'de her sene olduğu gibi bu sene de "Erdoğan" sloganları atıldı. "Reis, Recep Tayyip Erdoğan" ve "Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" sesleri duyuldu.

Benzer sloganların daha önceki yıllarda da atılmasına muhalefet partileri tepki göstermişti.

Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol’da yürüyüşüyle başladı.

Erdoğan’ın başkanlığındaki kortejde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, kabine üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları, siyasi partilerin temsilcileri yer aldı.

Siyasilerden 29 Ekim ‘Cumhuriyet Bayramı’ mesajları
29 Ekim 2025

Cumhurbaşkanının çelengi, Atatürk’ün mozolesine bırakmasının ardından Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti.

"Yolumuzdan dönmeyeceğiz"

Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'nde ise şunları yazdı:

"Cumhuriyetimizin 102. yıldönümüne kavuşmanın gururunu yaşadığımız bu önemli günde Zat-ı ailenizi silah arkadaşlarınızı ve Aziz şehitlerimizi bir kez daha şükranla yâd ediyorum. Sınırlarımız için de ve ötesinde yaşayan tüm vatandaşlarımızın dost ve kardeşlerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı canı gönülden tebrik ediyorum. 102 sene evvel şehitler vererek kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni, muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak amacıyla kararlılık içinde çalışıyoruz.

"Hükümete yönelik saldırılar genişliyor"

"Küresel ölçekte ülkemizin itibarını artırırken içeride yatırım ve kalkınma seferberliğimizi kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Hedeflerimize yaklaştıkça şahsımıza ve hükümetimize yönelik saldırıların cephesi genişliyor olabilir; fakat yolumuzdan dönmeyeceğiz. Allah’ın izni ve aziz milletimizin desteğiyle, büyük ve güçlü Türkiye’yi en kıymetli eserimiz olarak evlatlarımıza emanet edeceğiz. Ruhun şad olsun."

(AB)

