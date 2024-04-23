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Yayın Tarihi: 23 Nisan 2024 11:13
 ~ Son Güncelleme: 23 Nisan 2024 18:19
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Anıtkabir'de resmi 23 Nisan töreni düzenlendi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 104. açılış yıl dönümü kutlamaları için Anıtkabir'de tören düzenlendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Anıtkabir'de resmi 23 Nisan töreni düzenlendi
Fotoğraf: AA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 104. açılış yıl dönümü kutlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, başkanlığındaki siyasiler TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Törene, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ ve Gülizar Biçer Karaca, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, TBMM idare amirleri, TBMM Genel Sekreteri ile milletvekilleri ve TBMM idari personeli katıldı.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen heyet, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Numan Kurtulmuş, deftere "Cumhuriyetimizin ikinci asrının Türkiye Yüzyılı olması için var gücümüzle çalışıyoruz" yazdı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğretmen ve öğrencilerle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bakan Tekin başkanlığındaki bakanlık bürokratları, öğretmen temsilcileri ve öğrencilerden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Bakan Tekin, mozoleye çelenk bıraktı, ardından heyet saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul edecek, TBMM'de düzenlenecek 23 Nisan Resepsiyonu'na katılacak.

(RT)

23 Nisan
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