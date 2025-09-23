Ani’deki kazılarda Selçuklu dönemine ait kümbet kalıntısı bulundu

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve en eski Ermeni yerleşimlerinden biri olan Kars Ani Ören Yeri’ndeki kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kafkas Üniversitesi işbirliğiyle devam ediyor.

Sanat tarihçileri, arkeologlar, mimarlar ve restoratörlerin de aralarında bulunduğu 130 kişilik ekiple yürütülen çalışmalarda, toprak altındaki tarihi yapı ve eserlerin gün yüzüne çıkarılması amaçlanıyor.

Kazı çalışmalarında son olarak Selçuklu dönemine ait kümbet kalıntısı bulundu.

“Kümbet”, genellikle silindirik veya çokgen gövdeli, konik ya da piramit biçimli çatıyla örtülü anıt mezar yapısıdır. Orta Asya ve Anadolu’da özellikle 11-13. yüzyıllarda yaygınlaşmıştır.

“Belki de ilk örneklerden birisi”

Ani Ören Yeri Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan, çalışmalarla ilgili Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Şu anda sahada 5 farklı noktada kazı çalışmalarımız devam ediyor ve bu alanlardan belki de en önemlilerinden birisini Selçuklu mezarlığı oluşturmakta. İlk kez 2021 yılı kazı sezonunda burayı açmıştık, yüzeydeki bazı buluntulardan ve verilerden hareketle buranın bir mezarlık olabileceğini düşünmüş ve yaptığımız kazılar sonucunda hakikaten bir mezarlığı ortaya çıkarmıştık.

“Burada daha önceki sezonlarda kare kaide üzerinde sekizgen gövdeli olarak inşa edilmiş bir Selçuklu kümbeti ile birlikte etrafında da sandukalı mezar taşlarını, özellikle Orta Asya’da bizim sıkça gördüğümüz ve Anadolu’da da bunların İslamlaşmış hali olarak kabul ettiğimiz akıt tipi mezar odalarını gün yüzüne çıkarmıştık. Daha da önemlisi tuğla gövdeli bir Selçuklu kümbetinin de kalıntılarına ulaşmış olduk. Anadolu’daki kümbet mimarisi için belki de ilk örneklerden birisi, hatta ilk örnek diyebileceğimiz bir eser.”

