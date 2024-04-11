Angela Davis'den Pınar Selek davasına çağrı: Yanındayım

Feminist Felsefeci ve insan hakları savunucusu Angela Davis, Mısır Çarşısı davası nedeniyle yargılanan Sosyolog - Akademisyen Pınar Selek'e destek çağrısı yaptı.

Selek’in yargılandığı dava 28 Haziran 2024'te İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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Özellikle dünya genelindeki feministler ile ırkçılığa karşı mücadele eden ve kapitalizme karşı olan herkese seslenen Davis, tüm bu kesimleri Pınar Selek'in yanında durmaya davet etti.

Davis, yayınladığı videoda Selek'in birçok yargı tacizine ve dava sürecine maruz kaldığını belirtti ve Selek’e en güçlü desteğini ilettiğini söyledi.

"Beraat etmesine rağmen yeniden yargılanacak"

Selek'in birkaç kez beraat etmesine rağmen Türkiye hükümetinin takibini sürdürdüğünü vurgulayan Davis, bu dönemin dünya çapında totalitarizmin yükselişine tanık olunduğu bir dönem olduğunu hatırlattı.

Fotoğraf: 29 Eylül 2023'teki dava öncesinde destek açıklaması, Evrim Kepenek/bianet

Dünyada özgürlük ve eşitlik mücadelesini ilerletmek için yeteneklerini, becerilerini ve araştırmalarını kullananların desteklenmesinin önemine dikkat çeken Davis, Pınar Selek'in adalet ve eşitlik için araştırmalar yapan bir kadın olduğunu vurguladı.

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Davis, herkesi Selek'in yanında olmaya ve akademik özgürlüğü desteklemek ve ayrıca dünya genelinde adalet, eşitlik ve özgürlük mücadelesine destek olmak için seçim yapmaya çağırdı.

Selek'in suçlamalardan beraat etmiş olmasına rağmen 28 Haziran'da İstanbul'da yeniden yargılanacağını hatırlatan Davis, “Hepinizi onun yanında olmaya ve adalet, eşitlik ve özgürlük mücadelesine katılan herkesin yanında olmaya çağırıyorum” dedi.

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(EMK)