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Yayın Tarihi: 11 Nisan 2024 11:40
 ~ Son Güncelleme: 11 Nisan 2024 12:22
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Angela Davis'den Pınar Selek davasına çağrı: Yanındayım

Yazar Angela Davis, dünya genelindeki feministler ile ırkçılığa karşı mücadele eden ve kapitalizme karşı olan herkesi Pınar Selek'in yanında durmaya çağırdı.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
Angela Davis'den Pınar Selek davasına çağrı: Yanındayım
Fotoğraf: news.fullerton.edu

Feminist Felsefeci ve insan hakları savunucusu Angela Davis, Mısır Çarşısı davası nedeniyle yargılanan Sosyolog - Akademisyen Pınar Selek'e destek çağrısı yaptı. 

Selek’in yargılandığı dava 28 Haziran 2024'te İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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Özellikle dünya genelindeki feministler ile ırkçılığa karşı mücadele eden ve kapitalizme karşı olan herkese seslenen Davis, tüm bu kesimleri Pınar Selek'in yanında durmaya davet etti. 

Davis, yayınladığı videoda Selek'in birçok yargı tacizine ve dava sürecine maruz kaldığını belirtti ve Selek’e en güçlü desteğini ilettiğini söyledi. 

"Beraat etmesine rağmen yeniden yargılanacak"

Selek'in birkaç kez beraat etmesine rağmen Türkiye hükümetinin takibini sürdürdüğünü vurgulayan Davis, bu dönemin dünya çapında totalitarizmin yükselişine tanık olunduğu bir dönem olduğunu hatırlattı. 

Fotoğraf: 29 Eylül 2023'teki dava öncesinde destek açıklaması, Evrim Kepenek/bianet

Dünyada özgürlük ve eşitlik mücadelesini ilerletmek için yeteneklerini, becerilerini ve araştırmalarını kullananların desteklenmesinin önemine dikkat çeken Davis, Pınar Selek'in adalet ve eşitlik için araştırmalar yapan bir kadın olduğunu vurguladı. 

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Davis, herkesi Selek'in yanında olmaya ve akademik özgürlüğü desteklemek ve ayrıca dünya genelinde adalet, eşitlik ve özgürlük mücadelesine destek olmak için seçim yapmaya çağırdı. 

Selek'in suçlamalardan beraat etmiş olmasına rağmen 28 Haziran'da İstanbul'da yeniden yargılanacağını hatırlatan Davis, “Hepinizi onun yanında olmaya ve adalet, eşitlik ve özgürlük mücadelesine katılan herkesin yanında olmaya çağırıyorum” dedi. 

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(EMK)

Pınar Selek beraat pınar selek davası angela davis sosyolog Pınar Selek
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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ilgili haberler
Pınar Selek: Her birinize ihtiyacım var
3 Eylül 2023
/haber/pinar-selek-her-birinize-ihtiyacim-var-283499
POLİS ABLUKASINDA DAVA
Pınar Selek davası 28 Haziran'a bırakıldı
29 Eylül 2023
/haber/pinar-selek-davasi-28-haziran-a-birakildi-285550
Pınar Selek: Her ne olursa olsun, geride gülümsememiz kalacak
29 Mart 2023
/haber/pinar-selek-her-ne-olursa-olsun-geride-gulumsememiz-kalacak-276438
Pınar Selek ile Dayanışma Kolektifleri Koordinasyonu: Endişeliyiz
26 Eylül 2023
/haber/pinar-selek-ile-dayanisma-kolektifleri-koordinasyonu-endiseliyiz-285397
"Pınar Selek’in beraatine dokunamazsınız"
23 Haziran 2022
/haber/pinar-selek-in-beraatine-dokunamazsiniz-263668
Hâlâ Tanığız Platformu'ndan Pınar Selek için duruşmaya çağrı
16 Ocak 2023
/haber/hala-tanigiz-platformu-ndan-pinar-selek-icin-durusmaya-cagri-272876
Pınar Selek: Düşüncemin ufuklarını açıyorum
28 Eylül 2023
/haber/pinar-selek-dusuncemin-ufuklarini-aciyorum-285512
Pınar Selek davası destekçilerine Valilik yasağı
31 Mart 2023
/haber/pinar-selek-davasi-destekcilerine-valilik-yasagi-276619
Pınar Selek davası kronolojisi
31 Mart 2023
/haber/pinar-selek-davasi-kronolojisi-276602
KADINLARIN GÜNDEMİ
Doğum, ölüm, yaşam, “Disko topu”, Pınar Selek davası…
1 Ekim 2023
/yazi/dogum-olum-yasam-disko-topu-pinar-selek-davasi-285628
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