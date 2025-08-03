Anestezi fabrikasında patlama: İki işçi hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde bulunan Avrupa Serbest Bölgesi’ndeki bir fabrikada, sabah saatlerinde büyük bir patlama meydana geldi. Olay, anestezi gazı üretim tesisinde meydana geldi.

Fabrika kazanında henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlama, çevrede büyük paniğe neden oldu.

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2 işçi hayatını kaybetti

Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, fabrikada çalışan 2 işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma başlatıldı

Olay yeri çevresinde güvenlik önlemi alınırken, patlamanın nedenine ilişkin teknik inceleme başlatıldı. Tekirdağ Valiliği ve ilgili kurumlar olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Ölenlerin kimlikleri belli oldu

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde anestezi gazı üretilen fabrikada meydana gelen kazan patlamasında ölen 2 kişinin kimlikleri belirlendi. Ölenlerin vardiya amiri Hacı Ali Delal ile elektrik ustası Mehmet Aktaş olduğu belirtildi. AFAD ekipleri fabrikada gaz ölçümü yaparken, polis ekipleri de tesislerde incelemelerde bulundu.

(AB)