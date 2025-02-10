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Yayın Tarihi: 10 Şubat 2025 16:48
 ~ Son Güncelleme: 10 Şubat 2025 16:48
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Anemas Zindanı restorasyonunda sona doğru

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: “Fatih Ayvansaray'daki yapıyı restore edip İstanbul'a tüm dünyanın ilgiyle gezeceği bir müze kazandırıyoruz.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Anemas Zindanı restorasyonunda sona doğru
Fotoğraf: Ekrem İmamoğlu'nun X hesabı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün, İBB Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı tarafından restorasyonu yürütülen Anemas Zindanı’nı ziyaret edip çalışmaları inceledi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve İBB Miras’ın kurucusu Mahir Polat ile birlikte tarihi mahzenleri ziyaret eden İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

Yüzlerce yıllık tarihi ile ‘Anemas Zindanı’ olarak bilinen Fatih Ayvansaray'daki yapıyı restore edip İstanbul'a tüm dünyanın ilgiyle gezeceği bir müze kazandırıyoruz. Detaylı ve özenli bir çalışma yürütüyoruz.”

Anemas Zindanı hakkında

Anemas Zindanı olarak adlandırılan mahzenler, İstanbul'un kara tarafı surlarının bitişiğinde Eğrikapı yakınında yer alıyor. Mahzenler, Kazasker İvaz Efendi Camii'nin bulunduğu burçtan başlayarak, Haliç'e doğru iniyor.

Blaherna Sarayı’nın bir parçası olarak 11. yüzyılda inşa edilen yapı, Bizans İmparatorluğu döneminde siyasi suçlular, generaller ve soylular için bir hapishane olarak kullanıldı.

Yapı adını, İmparator I. Aleksios Komnenos’a karşı düzenlenen bir komploya katılan ve başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişimi sonrası buraya hapsedilen Bizans Generali Michael Anemas’tan aldı. Anemas, bu zindanda ağır işkencelere maruz kaldı.

Osmanlı döneminde de kullanılan yapı, zamanla harap oldu. Cüneyt Arkın filmlerinin çekimlerinin de yapıldığı yapı, günümüzde büyük ölçüde yıkılmış durumdaydı.

İBB'nin restore ettiği zindan, önümüzdeki günlerde ziyaretçilere açılarak müze ve sergi alanı olarak hizmet verecek. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
İBB Miras ekrem imamoğlu Anemas Zindanı İstanbul Kara Surları
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