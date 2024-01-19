Anayasa Mahkemesi, üç siyasi partinin kapatılmasına karar verdi

Anayasa Mahkemesi (AYM), siyasi partinin yasalarda belirtilen şartları karşılamadığı için üç siyasi partinin hukuki varlığının sona ermesine karar verdi.

Rasmi Gazete'de yayımlanan karara göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Uyanış Partisi, Türkiye Yaşam Partisi ve YeniYol Partisi'ne "kapatma davası" açtı.

AYM, Başsavcılığın üç parti için "Kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespiti" talebini değerlendirdi.

Dosyada, bu partilerin yasaya gereği kuruluşunun üzerinden iki yıl geçmiş olmasına rağmen büyük kongresini toplamadığı, zorunlu organlarını oluşturmadığı ve adresinin tespit edilemediği bilgileri yer aldı.

AYM, tebligata rağmen gerekli süre içinde savunma da yapmayan söz konusu üç partinin 'kendiliğinden dağılmış sayılarak hukuki varlığının sona erdiğine' hükmetti.