ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 19 Ocak 2024 09:55
 ~ Son Güncelleme: 19 Ocak 2024 11:12
1 dk Okuma

Anayasa Mahkemesi, üç siyasi partinin kapatılmasına karar verdi

AYM; Uyanış Partisi, Türkiye Yaşam Partisi ve Yeni Yol Partisi'nin 'kendiliğinden dağılmış sayılarak hukuki varlığının sona erdiğine' karar verdi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Anayasa Mahkemesi, üç siyasi partinin kapatılmasına karar verdi
*Fotoğraf: AA

Anayasa Mahkemesi (AYM),  siyasi partinin yasalarda belirtilen şartları karşılamadığı için üç siyasi partinin hukuki varlığının sona ermesine karar verdi.

Rasmi Gazete'de yayımlanan karara göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Uyanış Partisi, Türkiye Yaşam Partisi ve YeniYol Partisi'ne "kapatma davası" açtı.

AYM, Başsavcılığın üç parti için "Kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespiti" talebini değerlendirdi. 

Dosyada, bu partilerin yasaya gereği kuruluşunun üzerinden iki yıl geçmiş olmasına rağmen büyük kongresini toplamadığı, zorunlu organlarını oluşturmadığı ve adresinin tespit edilemediği bilgileri yer aldı. 

AYM, tebligata rağmen gerekli süre içinde savunma da yapmayan söz konusu üç partinin 'kendiliğinden dağılmış sayılarak hukuki varlığının sona erdiğine' hükmetti.

AYM siyasi parti
Sayfa Başına Git