Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı Kadir Özkaya oldu

Anayasa Mahkemesi (AYM), yeni başkanını seçti.

Mevcut başkan Zühtü Arslan'ın görev süresinin 20 Nisan'da dolacak olması nedeniyle yüksek mahkemede bugün seçim yapıldı.

Genel Kurul’da yapılan seçimde 15 üyeden 9’unun oyunu alan Başkanvekili Kadir Özkaya yeni Anayasa Mahkemesi Başkanı seçildi.

Diğer başkan adayı Yusuf Şevki Hakyemez ise 6 oy aldı.

Özkaya, 12 yıllık Anayasa Mahkemesi üyeliğinin sona ereceği 18 Aralık 2026 tarihine kadar AYM başkanlığı görevini sürdürecek.

AYM Başkanvekili Kadir Özkaya yeniden seçildi

Kadir Özkaya hakkında

18 Aralık 2014'te Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan tarafından AYM üyeliğine seçildi ve 22 Aralık 2014 tarihinde göreve başladı.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nda 12 Nisan 2020 tarihinde yapılan toplantıda Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine seçildi. Seçildiği Başkanvekilliği ve İkinci Bölüm başkanlığı görevini 4 Nisan 2020 tarihinden itibaren yürütüyor.

"İktidara yakın kanat" içinde yer aldığı ifade edilen Özkaya, son dönemlerde "yargı krizi" tartışmalarına neden olan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay dosyasında "hak ihlali" kararı veren 9 AYM üyesi arasında yer alıyor.

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(RT)