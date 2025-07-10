Anayasa Mahkemesi, kayyım düzenlemesinin iptalini görüşecek

Anayasa Mahkemesi (AYM), Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden alınması ve belediyeye kayyım atanmasına ilişkin açılan davada bugün ilk incelemesini yapacak.

AYM Genel Kurulu, ilk inceleme sonunda başvuruda bir eksiklik tespit etmezse, iptal istemi daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülerek karara bağlayacak.

İstanbul 9. İdare Mahkemesi, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden uzaklaştırılması ve yerine kayyım atanması kararına karşı açılan davaya ilişkin verdiği kararda, terör suçuyla yargılanan veya tutuklanan Belediye Başkanının yerine İçişleri Bakanlığı ya da Vali tarafından kayyım atanması düzenlemesini içeren Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesinin 2'nci fıkrasının Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına varmıştı.

Bu nedenle de kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunmuştu.

İptali istenen fıkra metni şöyle:

"...Ancak, belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması ya da kamu hizmetinden yasaklanması veya başkanlık sıfatı veya meclis üyeliğinin sona ermesi hallerinde 46 ncı maddedeki makamlarca belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesi görevlendirilir. Görevlendirilecek kişinin seçilme yeterliğine sahip olması şarttır."

AYM’nin OHAL kararnamesiyle Belediye Kanunu'na eklenen fıkrayı iptali halinde yeni bir düzenleme yapılmazsa "terör suçundan soruşturma geçiren ya da hüküm giyen" belediye başkanlarının yerine kayyım atanması uygulaması son bulabilecek.

"KAYYIM DÜZENLEMESİ ANAYASAYA AYKIRI" İdare Mahkemesi Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in yerine kayyım atanmasına karşı AYM'ye başvurdu

(HA)