Anayasa Mahkemesi, Can Atalay'ın ikinci başvurusunu 21 Aralık'ta görüşecek

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, daha önce verilen hak ihlali kararına rağmen tahliye edilmeyen Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın ikinci bireysel başvurusunu görüşüleceği tarihi açıkladı. AYM Genel Kurulu, Atalay’ın dosyasını 21 Aralık’taki gündemine aldı.

AYM'ye söz konusu başvuruyu 13 Aralık’ta görüşmüş dosyayı oy birliğiyle Genel Kurul’a sevk etme kararı almıştı.

Mahkemeden Yargıtay’a, Yargıtay’dan AYM’ye

Can Atalay'ın avukatları, "müvekkillerinin milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi" talebiyle Yargıtay’a başvurmuştu.

Yargıtay’ın talebi reddetmesi üzerine Atalay, AYM’ye bireysel başvurusunda bulunmuş, mahkeme de "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiğine ve Atalay'ın yeniden yargılanarak tahliyesine karar verilmesine hükmetmişti.

Atalay'ın yeniden yargılanması ve tahliyesi istemiyle yerel mahkemeye gönderilen dosya, yerel mahkemece karar verilmeden Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne iletilmiş, söz konusu ceza dairesi ihlal kararına uymamıştı.

Atalay'ın avukatları Fikret İlkiz, Evren İşler, Deniz Özen ve Akçay Taşçı bunun üzerine 1 Aralık'ta ikinci kez yüksek mahkemeye başvurmuştu. Avukatlar başvuruda Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin AYM kararına “uymamasının” Anayasa Madde 148 ve 153’ün ihlali olduğu belirtmişti.

Başvuruda, AYM’nin daha önce verdiği ihlal kararının uygulanmaması ve seçilmiş milletvekilinin serbest bırakılmayarak Meclis'te yemin etmesinin engellenmesi nedeniyle "yasama dokunulmazlığı" (Anayasa 83. Mad.), “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı”(Anayasanın 67. Mad.), “adil yargılanma hakkı” ve “kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının” ikinci kez ihlal edildiğinin tespitini ve bu ihlallerin ortadan kaldırılmasını talep etmişti.

(HA)