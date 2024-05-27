Anastasia Yemelyanova’yı “öldürmekten” yargılanan erkek beraat etti

Rusyalı feminist ve savaş karşıtı aktivist Anastasia Yemelyanova’nı öldürmekten yargılanan N.A. hakkında mahkeme beraat kararı verdi. Savcının bir önceki duruşmada aksi yönde mütalaasına rağmen verilen beraat kararının gerekçesi 15 gün içinde açıklanacak.

“Dört ifadesinin birinde suçunu itiraf etmişti”

Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada, sanık suçsuz olduğunu iddia etti.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatı Begüm Osma, sanık N.A.’nın, Anastasia'yı canavarca kasten öldürme suçunu işlediğini belirterek, indirimsiz ceza almasını istedi.

Sanığın avukatları, yeterli suç delili olmadığını iddia etti.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık N.A. hakkında beraat kararı verdi. Mahkeme gerekçeli kararını önümüzdeki günlerde açıklayacak.

Osma: Kararı istinaf edeceğiz

Kararı bianet’e değerlendiren Begüm Osma da şunları söyledi:

“Dört celse sürdü bu dava. Üç kere mütalaa verildi. Savcı değişmişti. Sanık tarafı dosyaya birçok kanıt sunmaya çalıştı. Telefon incelemesi yapıldı. Oradan bazı görüntüler çıktı. Cinayetin olduğu akşam fail uçak bileti bakmış. Erzurum’dan İstanbul’a gidiş için uçak bileti bakmış. Sanığın dört kere farklı ifadesi vardı. Birinde kabul etmişti.”

“Doktor işkence edilmediğini açıkladı”

"Kendisine işkence edildiğini söylemişti. Memurlar bana zorla bu ifadeyi verdirdiğini söylemişti. Polislerin hepsi mahkeme huzurunda dinlendi. Hiçbiri işkence etmediğini söyledi. Sonrasında gözaltı sonrasında kontrol eden doktor da dinlendi. O da işkence edilmediğini söyledi.“

“Bu kadar şüphe varken, kuvvetli şüphe varken, şüpheden sanık yararlanır ilkesinin bu kadar geniş yorumlaması doğru değil. Dosyaya sonradan giren deliller var onlar da yeterince incelenmedi.”

“Geçen celse dedi ki “Biz evlenmeyi düşünmüyorduk. O da biliyordu” dedi. Biz kavganın buradan çıktığını düşünüyoruz. Ortada Erzurum’dan İstanbul’a gidiş yönünde bir bilet bakılmış böyle bir şey var. Biz bu davada doğru karar verildiğini düşünmüyoruz. Karara itiraz edeceğiz.”

"Yine bir kadın cinayeti cezasız kaldı" Duruşma sonrasında açıklama yapan Anastasia Yemelyanova'nın arkadaşları adına açıklama yapan aktivist Zarife Akbulut, şöyle seslendi: Erzurum’da 21 Eylül 2023 tarihinde birlikte yaşadığı erkek Mohammad Nızar Arnabeh tarafından öldürülen Anastasia Emelianova cinayetine ilişkin davanın dördüncü duruşmasında mahkeme heyeti sanığın beraatına karar verdi. 27 Mayıs Pazartesi Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada failin tüm çelişkili ifadelerine ve şüpheli beyanlarına rağmen mahkeme verdiği kararla yine bir erkeğin cezasızlık politikasından yararlanmasına vesile oldu. Davayı takip eden feministler, kadınlar olarak erkek yargı tarafından verilen bu kararda da şüpheli kadın ölümünün gerçeğe kavuşturulmadığına tanık olduk. Verilen beraat kararı diğer kadın cinayetlerinde olduğu erkekleri ödüllendiren, onları güçlendiren ve kadın cinayetlerinin önünü açan bir karar olduğunu biliyoruz. Bu kararla kadın cinayetlerinin üstü bir kez daha örtülmüştür. Biliyoruz ki patriarkanın kurumu olan erkek yargı hiç bir erkeği cezalandırmayacak. Ancak feministler, kadınlar olarak gerçek adaletin sağlanması, erkek şiddetinin cezalandırılması için mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Birbirimizi hayatta tutmak için feminist dayanışmamızdan vazgeçmeyeceğiz. Elbette ki hukuksuz ve kadın düşmanlığını örtbas eden bu karara da itiraz edeceğiz. Failin yeniden yargılanması ve suçun ortaya çıkarılması için feministler, kadınlar olarak davanın takipçisi olacağımızı duyuruyoruz. Erkek adalet değil, gerçek adalet!

İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 21 Eylül 2023'te Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan Rusya uyruklu Anastasiia Emelianova'nın ölümüyle ilgili otopsi raporuna göre, ölüm sebebinin sol bacağına saplanan cam parçası ile büyük damar kesisine bağlı kanama olduğu tespit edildiği anlatılıyordu.

İddianamede, sanık N.A.'nın emniyette avukat eşliğinde verdiği savunması ile savcılıkta verdiği savunması arasında açıkça çelişkilerin bulunduğu, emniyetteki savunmasında olay günü maktul ile tartıştığı, omzunun çarptığı ve sonucunda maktulün odada bulunan cam sehpaya doğru sendelediği şeklindeki beyanının hayatın olağan akışına uygun olmadığı ve suçtan kurtulmaya matuf olduğundan savunmalarına itibar edilmediği bildiriliyordu.

Olay günü polislerin tanzim ettiği ve A.'nın imzaladığı tutanağa göre olayı açık bir şekilde ikrar ettiğine dikkat çekilen iddianamede, Arnabeh'in işten geldikten sonra Emelianova'nın yaptığı yemeği yemeyeceğini söylemesi üzerine sözlü tartışma çıktığı, A.'nın Emelianova'yı iteklediği ve salonda bulunan cam sehpanın üzerine doğru çarparak düştüğü, çarpma sonucu kırılan camların Arnabeh'i bacağından yaraladığı ve A.'nın kırılan sehpadan eline geçirdiği cam parçasını Emelianova'nın yaralandığı bacağına saplayarak ölümüne sebebiyet verdiği kaydediliyordu.

İddianamede, sanık Mohammad N.A.'nın "kadına karşı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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(EMK)