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Yayın Tarihi: 28 Ağustos 2024 11:24
 ~ Son Güncelleme: 28 Ağustos 2024 11:24
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Anagold Madencilik’e mahkeme engeli: Taşıma faaliyeti durduruldu

Erzincan İdare Mahkemesi, Anagold Madencilik'e ait maden sahasında yaşanan yığın liç malzemesi taşınmasıyla ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen iznin yürütmesini durdurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Anagold Madencilik’e mahkeme engeli: Taşıma faaliyeti durduruldu
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

13 Şubat 2024'te Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan maden sahasında yığın liç alanında meydana gelen bir kayma sonucunda, malzemenin geçici depolama alanlarına taşınması sırasında mevzuat hükümlerine uyulmadığı iddiasıyla TMMOB tarafından açılan davada, mahkeme Bakanlığın kararını hukuka aykırı bularak durdurma kararı verdi.

Erzincan İdare Mahkemesi, bu kararı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından açılan davada, taşınan malzemenin mevzuata uygun olmayan koşullarda depolanmasının çevreye telafisi imkânsız zararlar verebileceği gerekçesiyle aldı.

Bu karar, çevre ve kamu yararının korunması amacıyla Bakanlığın, Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş lehine verdiği iznin geçici olarak durdurulması anlamına geliyor.

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş işletmecisi olduğu Çöpler Altın Madeni'nde 13 Şubat 2024’te yaşanan şlam kayması nedeniyle dokuz işçi toprak altında kalmış, son işçinin cenazesi 10 Haziran’da bulunmuştu.

TMMOB’un dilekçesi

TMMOB’un aktardığına göre, dava dilekçesinde, siyanürlü çözelti ve ağır metaller içeren yığın liç malzemesinin geçirimsiz bir alana taşınmamasının, yıllardır süren madencilik faaliyetleri ve yaşanan kazalar sonucunda zaten büyük ölçüde zarar görmüş olan doğal çevreyi ve ekosistemi, telafisi imkânsız yıkımlara ve geri dönüşü olmayan hasarlara uğratacağı vurgulanmıştı.

Ayrıca dilekçede, yığın liç alanında kayan malzemenin siyanür içeren kimyasal maddeler barındırdığı, bu nedenle depolandığı alanın tabanında ve yan yüzeylerinde geçirimsizlik sağlanması için uygun kil mineralleri ve HDPE (yüksek yoğunluklu polietilen) jeomembran kullanılması gerektiği belirtilmişti.

Aksi takdirde, bu kimyasal ve ağır metallerin toprağa ve su kaynaklarına sızmasının engellenemeyeceği, kayan malzemenin depolandığı alanın kırıklı ve çatlaklı karstik yapıya sahip Munzur Kireçtaşı üzerinde bulunduğu, bu yapının yağmur ve kar sularını bünyesinde toplayarak Karasu Nehri'ne boşalttığı, bilimsel ve teknik ilkelerin göz ardı edilerek çevre ve kamu yararı yerine maden işletmesinin çıkarlarının öncelendiği ifade edilmişti. (TY)

İlhan Cihaner: Devlet tüm kurumlarıyla bu yağmacı sistemin arkasında duruyor
İLİÇ ALTIN MADEN SAHASINDA ÇÖKME
İlhan Cihaner: Devlet tüm kurumlarıyla bu yağmacı sistemin arkasında duruyor
13 Şubat 2024
iliç Anagold Madencilik TMMOB Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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