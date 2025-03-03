Anadolu rock ve protest müziğin önemli isimlerinden, müzisyen Edip Akbayram tedavi gördüğü hastanede dün (2 Mart) 75 yaşında hayatını kaybetti.

Akbayram, yarın (4 Mart Salı) toprağa verilecek.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda saat 11.00'da düzenlenecek anma töreninin ardından, öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Sanatçı daha sonra Üsküdar'da bulunan Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Edip Akbayram kimdir?

Taziye mesajları

Sanatçının ardından sosyal medya platformu X’te, pek çok taziye mesajı yayımlandı. Mesajlardan bazıları şöyle:

Derya Bengi: “Anadolu’dan çıkan ilk Anadolu rockçuya veda… ‘Bana konserlerde gençler, ‘Edip abi, n’olur hep böyle kal’ diyorlar. Bu cümle çok önemli’ diyordu. Edip Akbayram hep böyle kaldı.”

Murat Meriç: “Anadolu’nun bağrından (Gaziantep’ten) yola çıktı, çok büyük işler yaptı ve sahiden hiç değişmeden bugüne geldi. Bir dönemin gür sesi. Söylenecek çok şey var ama şimdilik sadece ‘üzgünüm’ diyebiliyorum. Şansımız, aynı zaman diliminde yaşamış olmamız.”

LeMan Dergisi: “Hoşçakal, çocukluğumuz, gençliğimiz…”

Hacer Foggo: “20 Temmuz 1996’da çektim bu fotoğrafı Cumartesi Anneleri Galatasaray’daki 61.oturma eylemine Edip Akbayram da katılmıştı, Metin Göktepe’nin annesi Fadime Göktepe ile birlikte…”

UMUT-SEN: “İşçilerin, kadınların, çocukların, ezilenlerin sesi Edip Akbayram hayatını kaybetti. İşçi sınıfının direniş ve grevlerinin vazgeçilmez sesi olarak mücadelemizde her daim yaşayacak. Işıklar içinde uyu.”

Mithat Sancar: “Sesinle, duruşunla, sözünle, gülüşünle yarattığın güzellikler sokağın tavanı kadar. Hepsi için teşekkürler. Güle güle Edip abi…”

Grup Yorum: “Edip Akbayram ülkemizin yüzü geleceğe dönük, aydın sanatçılarındandı. Duruşuyla, şarkılarıyla halkın sanatçısıydı. Daima Grup Yorum ve devrimcilerin yanında oldu. Ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyoruz.”