ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 18 Ekim 2025 16:44
 ~ Son Güncelleme: 18 Ekim 2025 17:09
2 dk Okuma

Anadolu insan evriminde bir kesişim noktası mı?

Bilim insanları insan türlerinin göç yollarını değiştirmiş olabilecek bir kara köprüsü keşfetti. Araştırmaya göre Homo sapiens ve Neandertaller Ayvalık'tan geçmiş olabilir.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Anadolu insan evriminde bir kesişim noktası mı?
Fotoğraf: Canva

Hacettepe, Ankara ve İstanbul Üniversitesi'nden araştırmacıların ortak çalışmasıyla ortaya çıkan bulgular, Ayvalık açıklarında deniz altında kalmış bir kara parçasının Pleistosen Çağı’nda (yaklaşık 11 bin 700 ila 2,5 milyon yıl önce) zaman zaman suyun üzerinde kaldığını gösteriyor.

Bilim insanlarına göre bu kara köprüsü, Homo sapiens (modern insan) ve Homo neanderthalensis (Neandertal) türleri için Avrupa’ya geçişte yeni bir göç rotası oluşturmuş olabilir. Euronews'te yer alan haberin çalışma sonuçları Island and Coastal Archaeology dergisinde yayımlandı.

Bilim insanları bir Anadolu geleneğinin peşinde: Karınca yoğurdu
Bilim insanları bir Anadolu geleneğinin peşinde: Karınca yoğurdu
4 Ekim 2025

"Ayvalık hayati bir geçit noktası olabilir"

Ekip, Ayvalık kıyılarında 10 ayrı alanda toplam 138 taş alet keşfetti. Bu bulgular, bölgenin Pleistosen döneminde deniz seviyesinin düşmesiyle kara haline geldiğini ve insanların bu yolu kullanarak göç etmiş olabileceğini gösteriyor.

Hacettepe Üniversitesi’nden Dr. Göknur Karahan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bu arkeolojik keşif, bugün sakin ve turistik bir bölge olan Ayvalık’ın, Pleistosen döneminde insan hareketliliği için hayati bir geçit olduğunu ortaya koyuyor. Bulgularımız, Ayvalık’ı insan evrimi haritasında yeni bir sınır noktası haline getiriyor.”

Bilim dünyası bugüne kadar insanların Avrupa’ya Balkanlar veya Levant (Doğu Akdeniz) üzerinden geçtiğini düşünüyordu. Ancak Ayvalık kara köprüsü, bu geçişin Ege Denizi üzerinden, doğrudan Anadolu’dan Avrupa’ya da gerçekleşmiş olabileceğini öne sürüyor.

Kolombiya'nın en büyük toplu mezarı La Escombrera'da kalıntılar bulundu
Kolombiya'nın en büyük toplu mezarı La Escombrera'da kalıntılar bulundu
27 Ocak 2025

Neandertallerin izleri

Araştırmacılar, buldukları taş aletler arasında “Levallois teknolojisi” olarak bilinen ve Pleistosen döneminin farklı evrelerinde kullanılan örnekler tespit etti.

Popular Mechanics'e göre özellikle Mousterien geleneğine ait aletler dikkat çekti; bu aletler genellikle orta Pleistosen dönemi Neandertaller ve erken Homo sapiens topluluklarıyla ilişkilendiriliyor.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
homo sapiens Ayvalık arkeolojik kazılar Hacettepe Üniversitesi İstanbul Üniversitesi Ankara Üniversitesi anadolu evrim
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git