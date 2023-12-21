MESREH EL-EMEL ARAPÇA TİYATRO TOPLULUĞU
"Anadilimizin unutulmasını ve yok olmasını istemiyoruz"
Antakya'da anadilinde sanat yapan Mesreh el-Emel Arapça Tiyatro Topluluğu üyesi Gülizar Işık Çay, "Asıl amacımız asimilasyona karşı gelmek" dedi.
6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da, birçok sivil toplum örgütü çalışmalarını sürdürüyor.
Antakya Çağdaş Sanat Derneği'nin (ÇSA) 'Sanatla iyileşeceğiz' sloganıyla anadillerinde sanat yapan Mesreh el-Emel (Umut Tiyatrosu) Arapça Tiyatro Topluluğu da depremin yaralarını sarmaya çalışan ekiplerden birisi.
Uzun yıllardır Arapça tiyatro oyunları düzenleyen Mesreh el-Emel, bugünlerde hem anadillerini korumak hem de deprem bölgesindeki çocukların psikolojik iyileşme süreçlerine destek olmaya çalışıyorlar.
Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) Derneği ile gittiğimiz Hatay'da, Mesreh el-Emel Arapça Tiyatro Topluluğu'ndan Gülizar Işık Çay ile çalışmaları üzerine konuştuk.
(AD)
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