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Yayın Tarihi: 21 Aralık 2023 15:21
 ~ Son Güncelleme: 21 Aralık 2023 16:25
1 dk Okuma

MESREH EL-EMEL ARAPÇA TİYATRO TOPLULUĞU

"Anadilimizin unutulmasını ve yok olmasını istemiyoruz"

Antakya'da anadilinde sanat yapan Mesreh el-Emel Arapça Tiyatro Topluluğu üyesi Gülizar Işık Çay, "Asıl amacımız asimilasyona karşı gelmek" dedi.

Ali Dinç
Ali Dinç

Ali Dinç

6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da, birçok sivil toplum örgütü çalışmalarını sürdürüyor.

Antakya Çağdaş Sanat Derneği'nin (ÇSA) 'Sanatla iyileşeceğiz' sloganıyla anadillerinde sanat yapan Mesreh el-Emel (Umut Tiyatrosu) Arapça Tiyatro Topluluğu da depremin yaralarını sarmaya çalışan ekiplerden birisi.

Uzun yıllardır Arapça tiyatro oyunları düzenleyen Mesreh el-Emel, bugünlerde hem anadillerini korumak hem de deprem bölgesindeki çocukların psikolojik iyileşme süreçlerine destek olmaya çalışıyorlar.

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) Derneği ile gittiğimiz Hatay'da, Mesreh el-Emel Arapça Tiyatro Topluluğu'ndan Gülizar Işık Çay ile çalışmaları üzerine konuştuk.

(AD)

Arapça Arapça tiyatro Antakya hatay STGM anadil
Ali Dinç
Ali Dinç
[email protected] tüm yazıları
Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel...

Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Mayıs 2023 bianet stajyeri. Ağustos 2023'ten bu yana bianet muhabiri.

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