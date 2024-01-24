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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 24 Ocak 2024 13:06
 ~ Son Güncelleme: 24 Ocak 2024 13:39
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Amy Winehouse “In My Bed” klibinden yeni görüntüler

Sanatçının ilk albümü "Frank"in 2 Şubat'ta yeni edisyonu yayımlanacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Amy Winehouse “In My Bed” klibinden yeni görüntüler

23 Temmuz 2011'de hayatını kaybeden müzisyen Amy Winehouse’un "In My Bed" şarkısının klibinde kullanılmamış görüntülerini içeren yeni bir videosu yayınlandı.

Yeni video, sanatçının ilk albümü "Frank"in 2 Şubat tarihinde yayımlanacak yeni edisyonu öncesinde dinleyenlerle buluştu. 

UMR/Island etiketiyle yayınlanan video, o dönem 19 yaşında olan Amy’nin gün yüzüne çıkmamış görüntülerini, şarkı sözlerinin; Fransızca, İspanyolca ve Brezilyalı Portekizcesi olmak üzere 3 ayrı dilde çevirisi ile bir arada sunuyor.

"Frank"in 2 Şubat’ta Universal Music etiketiyle yayımlanacak resimli disk edisyonu içerisinde, “Take the Box”, “Stronger Than Me”, “F**k Me Pumps” gibi tekliler yer alıyor.

Kayıtları 2002-2003 yılları arasında Winehouse, Salaam Remi, Commissioner Gordon, Jimmy Hogarth ve Matt Rowe prodüktörlüğünde gerçekleşen "Frank", Island Records tarafından 20 Ekim 2003 tarihinde yayımlanmıştı. Albümün adı sanatçının sözlerinin içtenliğinin yanında, Winehouse'un etkilendiği sanatçılardan Frank Sinatra'ya göndermede bulunuyor.

Albüm Birleşik Krallık'ta 981 binden fazla kopya sattı ve İngiliz Fonogram Endüstrisi tarafından üç platin plak ile ödüllendirildi.

Amy Winehouse hakkında

10 yaşındayken, Sweet'n Sour adlı bir rap grubu kuran Winehoouse, 2006 yılında çıkarttığı "Back to Black" albümüyle Grammy Ödülleri'nde altı dalda aday gösterilmişti.

Soul, caz, blues söz yazarı ve şarkıcısı, Grammy Ödülleri'nde "En İyi Yeni Sanatçı", "Yılın Albümü" ve "Yılın Şarkısı" ödüllerinin de bulunduğu beş ödülün sahibi olmuştu.

İngiltereli müzisyen 23 Temmuz 2011'de, Londra'daki evinde ölü bulunmuştu. 

Şarkıcı ve sözü yazarı, güçlü kontralto vokalleriyle RnB, soul ve caz türlerinde yaptığı çalışmalarla biliniyordu. (AÖ)

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