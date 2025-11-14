Amude Sineması 65 yıldır yanmaya devam ediyor

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi'ndeki Amude kentinde 13 Kasım 1960 tarihinde, film izlemeleri için götürüldükleri sinemada 283 Kürt çocuğun yanarak hayatını kaybetmesinin üzerinden 65 yıl geçti.

Amude Sineması Katliamı'nın 65'inci yıl dönümü dolayısıyla Huri Kültür ve Sanat Merkezi'nde anma etkinliği düzenlendi, yaşamını yitirenler anıldı. Etkinliğe kent sakinleri, sivil toplum kuruluşları, aydınlar ve sanatçılar katıldı.

Festival yaşamını yitiren çocuklara adandı

Törenin ardından Rojava Film Topluluğu, 5. Rojava Uluslararası Film Festivali'nin duyurusunu yaptı ve festivali bu sene yaşamını yitiren çocuklara adadıklarını kaydetti.

Festival, bu yılki teması “Ortak Hikâyeler ve Özgür Sinema” ile yalnızca bir sanat etkinliği değil, bir kolektif hafıza ve direniş manifestosu olarak izleyiciyle buluşmayı hedefliyor.

Amude Sineması yangınının 65. yıl dönümünde başlayan festival, 20 Kasım'a kadar devam edecek.

Mezopotamya Demokratik Kültür ve Sanat Hareketi'ne (TEV-ÇAND) bağlı “Rojava Film Komünü” tarafından organize edilen festival Kamışlo kentindeki TEV-ÇAND Merkezi ile Mihemed Şêxo Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Amude Sineması yangınındaki çocukları temsil eden heykel

Seminer ve atölye çalışmaları düzenlenecek

Başvuruları kabul edilen 81 film ve 22 senaryo festivale katılıyor.

Film gösterimlerinin yanı sıra, Dünya ve Kürt sinemasının durumuna ilişkin 6 seminer ve panel düzenlenecek.

Ayrıca görüntü yönetmenliği ve yönetmenlik üzerine 2 atölye çalışması yapılacak.

Festivalin son gününde, katılan filmler “uluslararası”, “belgesel”, “Kürt filmleri”, “kısa film” ve “Suriye filmleri” kategorilerinde ödüllendirilecek.

Senaryo bölümünde ise kısa ve uzun metrajlı film senaryolarına ödüller verilecek.

Rojava Uluslararası Film Festivali ilk olarak 2016 yılında düzenlenmişti.

İkinci, üçüncü ve dördüncü festivaller ise sırasıyla 2017, 2018 ve 2019 yıllarında gerçekleştirilmişti.

Festivalin 2022'de yapılması planlanıyordu ancak güvenlik koşulları nedeniyle ertelenmişti.

Ne olmuştu? 13 Kasım 1960 yılında Suriye hükümetinin talimatı ile, Amude kentindeki okullarda öğretmenler, öğrencileri, Mısır'da çekilen “Cerîmet muntesful-Leyl” (Gece Yarısı Ceremesi) isimli filmi izletmek için kentin tek sineması Şehrazad Sineması’na götürür. O dönem Fransızlara karşı bağımsızlık mücadelesi veren Cezayir'e destek amacıyla ilkokullarda düzenlenen sinema etkinliğine katılım zorunlu tutulur. 200 kişilik salona 500’e yakın çocuk alınır. Filmin ortasında perdede başlayan yangın kısa sürede tüm salona sıçrar ve sinema kapısının kapalı olması nedeniyle, yaşları 8 ile 14 arasında değişen 283 çocuk yaşamını yitirir. Görgü tanıklarının anlatımına göre, kapılar askerler tarafından dışarıdan kilitlendi, yangının söndürülmesi engellendi. Yangına müdahale etmeye çalışan Said Ağayê Dekorî, sinemanın kapısını kırarak birçok çocuğu kurtardı; ancak kendisi de hayatını kaybetti. Aradan geçen 65 yıla rağmen katliamın nedeni hala aydınlatılamadı, sorumlular yargı önüne çıkarılmadı. BAAS yönetimi, yıllar boyunca anmaları yasakladı.

* Bu haber ANHA ve Jınnews haber sitelerinden derlenmiştir.

(NÖ)