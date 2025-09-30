Amor: Türkiye’deki savcılar seçim anketleriyle hareket ediyor

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 'konser" soruşturmasını ve operasyonu eleştirdi.

Amor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mansur Yavaş ile olan fotoğrafını paylaştı.

Amor, "CHP'ye yönelik operasyon son olarak Türkiye'deki ana muhalefet figürlerinden biri olan Belediye Başkanı Mansur Yavaş liderliğindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne de yayıldı. Türkiye'deki savcıların şu anda ceza kanunundan ziyade seçim anketleriyle hareket ettiği anlaşılıyor" dedi.

The crackdown against CHP was extended recently to #Ankara Metropolitan Municipality, led by Mayor @mansuryavas06, one of the main opposition figures in 🇹🇷.



It seems public prosecutors in #Türkiye are currently driven by election polls rather than penal code. pic.twitter.com/NYjNOX4fKn — Nacho Sánchez Amor (@NachoSAmor) September 29, 2025

