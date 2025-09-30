ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 30 Eylül 2025 11:21
 ~ Son Güncelleme: 30 Eylül 2025 11:26
1 dk Okuma

Amor: Türkiye’deki savcılar seçim anketleriyle hareket ediyor

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Amor, Ankara Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyon için “Türkiye'deki savcıların şu an kanunlardan ziyade seçim anketleriyle hareket ettiği anlaşılıyor” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Amor: Türkiye’deki savcılar seçim anketleriyle hareket ediyor

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 'konser" soruşturmasını ve operasyonu eleştirdi.

Amor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mansur Yavaş ile olan fotoğrafını paylaştı.

Amor, "CHP'ye yönelik operasyon son olarak Türkiye'deki ana muhalefet figürlerinden biri olan Belediye Başkanı Mansur Yavaş liderliğindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne de yayıldı. Türkiye'deki savcıların şu anda ceza kanunundan ziyade seçim anketleriyle hareket ettiği anlaşılıyor" dedi.

Mansur Yavaş'tan 'operasyon' tepkisi: Bambaşka bir yere götürmeye çalışıyorlar
Mansur Yavaş'tan 'operasyon' tepkisi: Bambaşka bir yere götürmeye çalışıyorlar
23 Eylül 2025

(HA)

Nacho Sanchez Amor Mansur Yavaş
