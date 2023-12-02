ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 2 Aralık 2023 13:11
 ~ Son Güncelleme: 2 Aralık 2023 13:28
3 dk Okuma

Amor: Cumartesi Anneleri vatandaş olmanın çok güzel bir örneği

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sánchez Amor, “Cumartesi Anneleri/İnsanları hiçbir polis olmadan eylemlerini bu meydanda yapabilmeli” dedi.

Ayça Söylemez
Ayça Söylemez

Ayça Söylemez
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/02/amor-cumartesi-anneleri-vatandas-olmanin-cok-guzel-bir-ornegi.jpg
Fotoğraf: Ayça Söylemez/bianet

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sánchez Amor, İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nde basın açıklaması düzenledi.

Amor öncesinde, Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın Galatasaray Meydanı’ndaki 975. hafta buluşmasını gözlemci olarak takip etmişti.

“Cumartesi Anneleri’ne dayanışmamı iletmek ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına dikkat çekmek üzere burada bulunuyorum” diyen Amor, açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Cumartesi Anneleri’nin yanı sıra çevreyi de gözlemledim. Heykelin [Cumhuriyet'in 50. Yılı Anıtı] çevresinde hem Cumhuriyet’in 100. yılına dair birçok kutlama sesi hem de çok sayıda polis vardı. Bu, Türkiye’de oldukça anlamlı bir tabloydu. Cumartesi İnsanları, anayasal haklarını kullanmak için buradalardı ama bunu tam anlamıyla başaramadılar. Anayasa, her Türkiye vatandaşının gösteri hakkını garanti altına alır. Cumartesi Anneleri’nin temel amacı da sevdiklerinin akıbetini sormak ve adalet istemek.

Cumartesi Anneleri, 5 yıl sonra Galatasaray Meydanı
Cumartesi Anneleri, 5 yıl sonra Galatasaray Meydanı'nda
11 Kasım 2023

“AYM kararları halen tamamen uygulanmıyor”

Barışçıl toplanma hakkıyla ilgili bugün ‘nispeten daha normal şartların yaratılmasını’ takdirle karşıladığını belirten Amor, bunda yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın etkisi olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“AYM, barışçıl toplantı hakkını açıkça dile getiriyor. Türkiye vatandaşlarının bu hakkını kullanması için mahkemenin aldığı kararları da övgüyle karşılıyorum. Ancak AYM kararlarının halen tamamen uygulanmadığı ortada. AYM'nin bu hakkın kısıtlama olmadan kullanılması kararına rağmen mülki idareciler bu kararlarının etrafından dolaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği örnekleri hatırlıyorum, bu da onun belirttiği gibi 'bir Türk yargısı kararı'.”

AYM Cumartesi Anneleri/İnsanlarına yasağı hukuksuz buldu
AYM Cumartesi Anneleri/İnsanlarına yasağı hukuksuz buldu
23 Şubat 2023

“Haklar AYM koruması altında olmalı”

“Yargıtay’ın AYM'yi hedef alan akıl almaz hareketi, yargının içinde olduğu uyuşmazlığın göstergesi. Böyle tartışmalar bir ülkenin imajı için yaralayıcı” diyen Amor, sözlerini şöyle sürdürdü:

Okuduğum bir raporda, Cumartesi Anneleri meydana çıkmaya çalışırken bir polisin ‘Artık idare bizde' dediğine de şahit oldum. Bu durumda haklarınızı kim koruyor? Yargı mı yoksa yargı kararlarını ihlal eden polisler mi? Burada sizin de toplum olarak, haklarınızın kimin garantisi altında olduğunu sormalısınız. Beyoğlu Kaymakamlığı mı, yargı mı? Hakların AYM koruması altında olmadığı bir Türkiye'ye asla saygı duyulmayacak.

Cumartesi Anneleri/İnsanları
Cumartesi Anneleri/İnsanları'na 'her cumartesi OHAL'
4 Kasım 2023

“Türkiye’de gözlemlediğim birçok hak ihlali var”

Amor, Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın “vatandaş olmanın çok güzel bir örneği” olduğunu belirterek, “Türkiye’de gözlemlediğim birçok hak ihlali var, Cumartesi İnsanları demokratik hakların el üstünde tutulması gerektiğini gösterdiği için onlarla birlikteyim. Çünkü bu hakları savunmak, insan haklarını savunmaktır” dedi.

“Cumartesi İnsanları’nın barışçıl ve demokratik eyleminin mülki idare ya da cumhuriyet için nasıl bir tehlike oluşturabilir?” diye soran Amor, “Cumartesi İnsanları, hiçbir polis olmadan bu meydanda eylemlerini yapabilmeli. Burada gözlemleme imkânı bulduğum için çok mutluyum” diyerek sözlerini tamamladı.

Nacho Sánchez Amor hakkında

2019 yılından bu yana üyesi olduğu AP’nin Dış İlişkiler Komitesi, İnsan Hakları Alt Komitesi ile AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu ve Euronest Parlamenterler Meclisi’nde görev alıyor.

AGİT’in Türkiye Seçim Gözlem Heyeti Başkanı olarak Haziran 2015 seçimlerini izledi.

Eylül 2019’dan beri AP’nin Türkiye Daimi Raportörlüğü görevini üstlenmiş durumda.

(AS/VC)

Nacho Sánchez Amor Avrupa Parlamentosu cumartesi anneleri
Ayça Söylemez
Ayça Söylemez
[email protected] tüm yazıları
Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji bölümünde yüksek lisans yaptı. Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri’nde doktora yapıyor. Vatan, Akşam, HaberTürk ve Hürriyet...

Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji bölümünde yüksek lisans yaptı. Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri’nde doktora yapıyor. Vatan, Akşam, HaberTürk ve Hürriyet gazetelerinin yazıişleri ve dış haberler bölümünde çalıştı. Güncel Hukuk dergisinde yazıları yayınlandı. BirGün’de Anonim adlı köşeyi yazıyor. 2011’den bu yana bianet’te İnsan Hakları Editörü.

Devamını Göster
bu haberin uzantıları
Cumartesi Anneleri/İnsanları 975. haftada Hüseyin Taşkaya'nın akıbetini sordu
2 Aralık 2023
/haber/cumartesi-anneleri-insanlari-975-haftada-huseyin-taskaya-nin-akibetini-sordu-288751
diğer yazıları
Cumartesi Anneleri/İnsanları 975. haftada Hüseyin Taşkaya'nın akıbetini sordu
2 Aralık 2023
Cumartesi Anneleri/İnsanları 975. haftada Hüseyin Taşkaya'nın akıbetini sordu
Kartel ile nehir arasında bir “toplu mezar” hikayesi
25 Kasım 2023
Kartel ile nehir arasında bir “toplu mezar” hikayesi
TÜRKİYE HUKUK TARİHİNDE BİR İLK
“AYM’nin kendi 9 üyesini yargılaması mümkün görünmüyor”
9 Kasım 2023
“AYM’nin kendi 9 üyesini yargılaması mümkün görünmüyor”
Üniversite, mahpusların derse girmesini “güvenlik gerekçesiyle” uygun bulmadı
6 Kasım 2023
Üniversite, mahpusların derse girmesini “güvenlik gerekçesiyle” uygun bulmadı
“Dezenformasyon yasası, herkesi potansiyel fail haline getiriyor”
3 Kasım 2023
“Dezenformasyon yasası, herkesi potansiyel fail haline getiriyor”
Sayfa Başına Git