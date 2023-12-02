Amor: Cumartesi Anneleri vatandaş olmanın çok güzel bir örneği

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sánchez Amor, İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nde basın açıklaması düzenledi.

Amor öncesinde, Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın Galatasaray Meydanı’ndaki 975. hafta buluşmasını gözlemci olarak takip etmişti.

“Cumartesi Anneleri’ne dayanışmamı iletmek ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına dikkat çekmek üzere burada bulunuyorum” diyen Amor, açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Cumartesi Anneleri’nin yanı sıra çevreyi de gözlemledim. Heykelin [Cumhuriyet'in 50. Yılı Anıtı] çevresinde hem Cumhuriyet’in 100. yılına dair birçok kutlama sesi hem de çok sayıda polis vardı. Bu, Türkiye’de oldukça anlamlı bir tabloydu. Cumartesi İnsanları, anayasal haklarını kullanmak için buradalardı ama bunu tam anlamıyla başaramadılar. Anayasa, her Türkiye vatandaşının gösteri hakkını garanti altına alır. Cumartesi Anneleri’nin temel amacı da sevdiklerinin akıbetini sormak ve adalet istemek.”

Cumartesi Anneleri, 5 yıl sonra Galatasaray Meydanı'nda

“AYM kararları halen tamamen uygulanmıyor”

Barışçıl toplanma hakkıyla ilgili bugün ‘nispeten daha normal şartların yaratılmasını’ takdirle karşıladığını belirten Amor, bunda yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın etkisi olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“AYM, barışçıl toplantı hakkını açıkça dile getiriyor. Türkiye vatandaşlarının bu hakkını kullanması için mahkemenin aldığı kararları da övgüyle karşılıyorum. Ancak AYM kararlarının halen tamamen uygulanmadığı ortada. AYM'nin bu hakkın kısıtlama olmadan kullanılması kararına rağmen mülki idareciler bu kararlarının etrafından dolaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği örnekleri hatırlıyorum, bu da onun belirttiği gibi 'bir Türk yargısı kararı'.”

AYM Cumartesi Anneleri/İnsanlarına yasağı hukuksuz buldu

“Haklar AYM koruması altında olmalı”

“Yargıtay’ın AYM'yi hedef alan akıl almaz hareketi, yargının içinde olduğu uyuşmazlığın göstergesi. Böyle tartışmalar bir ülkenin imajı için yaralayıcı” diyen Amor, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Okuduğum bir raporda, Cumartesi Anneleri meydana çıkmaya çalışırken bir polisin ‘Artık idare bizde' dediğine de şahit oldum. Bu durumda haklarınızı kim koruyor? Yargı mı yoksa yargı kararlarını ihlal eden polisler mi? Burada sizin de toplum olarak, haklarınızın kimin garantisi altında olduğunu sormalısınız. Beyoğlu Kaymakamlığı mı, yargı mı? Hakların AYM koruması altında olmadığı bir Türkiye'ye asla saygı duyulmayacak.”

Cumartesi Anneleri/İnsanları'na 'her cumartesi OHAL'

“Türkiye’de gözlemlediğim birçok hak ihlali var”

Amor, Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın “vatandaş olmanın çok güzel bir örneği” olduğunu belirterek, “Türkiye’de gözlemlediğim birçok hak ihlali var, Cumartesi İnsanları demokratik hakların el üstünde tutulması gerektiğini gösterdiği için onlarla birlikteyim. Çünkü bu hakları savunmak, insan haklarını savunmaktır” dedi.

“Cumartesi İnsanları’nın barışçıl ve demokratik eyleminin mülki idare ya da cumhuriyet için nasıl bir tehlike oluşturabilir?” diye soran Amor, “Cumartesi İnsanları, hiçbir polis olmadan bu meydanda eylemlerini yapabilmeli. Burada gözlemleme imkânı bulduğum için çok mutluyum” diyerek sözlerini tamamladı.

Nacho Sánchez Amor hakkında 2019 yılından bu yana üyesi olduğu AP’nin Dış İlişkiler Komitesi, İnsan Hakları Alt Komitesi ile AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu ve Euronest Parlamenterler Meclisi’nde görev alıyor. AGİT’in Türkiye Seçim Gözlem Heyeti Başkanı olarak Haziran 2015 seçimlerini izledi. Eylül 2019’dan beri AP’nin Türkiye Daimi Raportörlüğü görevini üstlenmiş durumda.

(AS/VC)