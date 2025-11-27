ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 27 Kasım 2025 10:12
 ~ Son Güncelleme: 27 Kasım 2025 10:19
1 dk Okuma

Amor: Altaylı’ya verilen ceza, rejimin en ufak eleştiriyi bile bastırma örneği

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Fatih Altaylı'ya verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası için "Tamamen saçma" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Amor: Altaylı’ya verilen ceza, rejimin en ufak eleştiriyi bile bastırma örneği

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, gazeteci Fatih Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada Türkiye’yi eleştirdi.

Cezayı “saçma” olarak nitelendiren Amor, rejimin en ufak eleştiriyi bile bastırdığını söyledi.

“Gazeteci Fatih Altaylı ünlü YouTube kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik iddia edilen bir tehdit nedeniyle 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı. Bu tamamen saçma; rejimin en ufak eleştiriyi, hatta sadece Türkiye tarihine yapılan basit göndermeleri bile bastırmaya çalışmasının bir başka örneği.”

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Fatih Altaylı
