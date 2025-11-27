Amor: Altaylı’ya verilen ceza, rejimin en ufak eleştiriyi bile bastırma örneği

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, gazeteci Fatih Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada Türkiye’yi eleştirdi.

Cezayı “saçma” olarak nitelendiren Amor, rejimin en ufak eleştiriyi bile bastırdığını söyledi.

“Gazeteci Fatih Altaylı ünlü YouTube kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik iddia edilen bir tehdit nedeniyle 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı. Bu tamamen saçma; rejimin en ufak eleştiriyi, hatta sadece Türkiye tarihine yapılan basit göndermeleri bile bastırmaya çalışmasının bir başka örneği.”

