Amina Muhammed: "Gazze'ye ilişkin ahlakî pusulamızı yitirdik"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Amina Muhammed, sürdürülebilir kalkınmanın finansmanı hakkında New York'taki BM Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında uluslararası topluma sert bir eleştiri yöneltti. BM sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde Gazze'de "bir kuşağın" kaybedildiğini dile getiren Muhammed "[...] uluslararası toplum olarak, Gazze konusunda ahlakî pusulamızı yitirdik." dedi.

Sunumunu tamamladıktan sonra kendisine yöneltilen "Gazze konusunda neden sessiz kaldığı" sorusunu BM Genel Sekreteri'ne bağlı olduğu ve Genel Sekreter António Guterres'in tüm açıklamalarına katıldığını dile getirerek yanıtlayan Muhammed, kişisel açıklamalar yapma konumunda olmadığını belirtti.

Amina Muhammed: "Çok geç kaldık"

Amina Muhammed kendisiyle bir tartışma başlatmaya yönelen haberciye, " Amina Muahmmed Genel Sekreter Yardımcısıdır ve sanırım beni Genel Sekreter'in söylediği her şeyi yeniden tvitlerken görmüşsünüzdür ve söylediği her şeyin tamamen arkasındayım." dedi.

Genel Sekreter yardımcısı sözlerini şöyle sürdürdü: "Kişisel düzeyde doğru olana sıkı sıkıya bağlı kalmak bizim için gerçekten önemli ve kişisel bir açıklamam var mı bilmiyorum, kişisel bir açıklama yapma lüksüne sahibim, ancak bunun benim için büyük kaygı kaynağı olduğunu söyleyeceğim. İnsanlık olarak, uluslararası toplum olarak Gazze'ye dair ahlaki pusulamızı kaybettik ve bu konuda hızla bir şeyler yapmamız gerekiyor. Geç kaldık. Hayatını kaybetmeye devam eden, kolları bacakları kesilmiş olarak yaşayan binlerce çocuk var. Aradığımız yüzlerce kişi var. Rehineler eve dönmeyi bekliyorlar.

Boko Haram'ın binlerce rehinesinin

olduğu bir ülkeden geliyorum"

"Rehine alınmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Boko Haram'ın hâlâ kaybettiğimiz ve kurtaramadığımız binlerce rehinesinin olduğu bir ülkeden geliyorum. Bu, aileler için acı verici ve bunu hemen çözmemiz gerekiyor." diyen Muhammed, sözlerini "Ama şunu söyleyeyim, sonunda Genel Sekreterin söylediğini söylüyorum. Ben buna inanıyorum ve inanıyorum ki bugün onun liderliği olmasaydı, daha kötü bir yerde olurduk." diyerek bağladı.

"Dünün Gazzesi ile bugünün Gazzesi bir değil"

Sorunun sürdürülmesi üzerine yeniden konuya dönen Genel Sekreter Yardımcısı "Bugün itibariyle Gazze'de bir kuşak için Sürdürülebilir Kalkınma Hedefini kaybettik. Bence üzerinde düşünmemiz gereken şey de bu; Gazze'deki Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile nasıl başa çıkılacağıdır.Yani dünün Gazzesi bugünün Gazzesi değil." dedi.

"Pusulamız kaybettik, Gazzeyi

ve insanlarını görmüyoruz"

Amina Muhahhmed Gazze'de umudun yok edilmek istendiğine dikkat çekti.

"Gazze'de umut ettiğimiz Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için, ki öyle olduğunu söyleyebilirim, Gazze'de ortaklarımızla birlikte çok sıkı çalışan kurumlarımız ve çalışanlarımız vardı ve umut vardı. Umut, UNRWA ve eğitim yoluyla geldi; umut, gençlerin katılabildikleri ve dünyanın bir parçası olabilmeleri ve onlara ulaşm arzularının sonunda neler yapabileceklerini görebilmeleri için dijital olarak bağlantı kurabildikleri bazı faaliyetler aracılığıyla geldi.

"Ama bugün, bugün hayır. Ve bence bu hakların inkar edilmesidir ve söylediğim gibi ahlaki pusulamızı kaybettik. Gazze'yi ve insanları görmüyoruz. Bir savaş görüyoruz ve bu kabul edilemez. Bu kesinlikle kabul edilemez. Dolayısıyla Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için her zaman umutla yaşamaya devam edeceğiz. Hala altı yılımız var. Belki yarın ateşkes sağlayabiliriz ve yeniden inşaya başlayabiliriz. Ancak bu sadece altyapıyı yeniden inşa etmekten daha fazlasıdır. Bunlar insanlar, bunlar tarihler, bunlar topluluklar, bunlar hayatlar, bunlar kuşaklardır."

(AEK)