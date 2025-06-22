Amerika’nın Sesi Kürtçe servisi de kapatıldı

Amerika'nın Sesi (VOA) Kürtçe servisi 33 yıl sonra, yayın hayatına son verme kararı aldı.
Haberi, VOA Kürtçe’de çalışan gazeteci Robin Reşvan (Mutlu Civiroğlu) duyurdu. X’te yayının sona ermesi nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı:
”16 yıl sonra, Voice of America'daki işim bugün resmen sona erdi. Bugün, Voice of America'nın 639 çalışanına işten çıkarıldıkları söylendi.”
Amerika’nın Sesi Türkçe internet sayfasına 15 Mart itibarıyla yeni haber girişi yapılmıyordu.
Ne olmuştu?
Mart 2025’te ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı kararnamenin ardından Amerika'nın Sesi'nde (Voice of America-VOA) çalışan gazeteciler zorunlu idari izne çıkarılmıştı.
Ayrıca, Amerika’nın Sesi’nde Türkçe servisinde çalışan gazetecilerin e-posta hesaplarına ve binaya erişimlerine engel getirilmişti
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(EMK)