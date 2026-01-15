Amerikalıların büyük çoğunluğu Grönland’ın kontrolü için ABD’nin çaba göstermesine karşı çıkıyor

Washington’da yapılan son anket, Amerikalı vatandaşların büyük bir bölümünün, ABD’nin Grönland’ı kontrol altına alma çabalarına olumsuz baktığını ortaya koydu. Ankette, katılımcıların yaklaşık yüzde 75’i bu girişime karşı olduğunu belirtti; yalnızca yaklaşık yüzde 25’lik kesim bu fikre destek verdi.

CNN için bağımsız araştırma kuruluşu SSRS’nin yürüttüğü ankette, 1 209 yetişkinle yapılan görüşmelerde, çoğunluğun söz konusu girişimi onaylamadığı kaydedildi. Demokratlar arasında itiraz edenlerin oranı yüzde 94’ü bulurken, Cumhuriyetçi seçmenlerin ise yaklaşık yarısı bu çabaya karşı olduğunu söyledi. Bağımsız seçmenler arasında da geniş bir kesim itiraz etti.

AA'nın haberine göre, ankette, Amerikalıların sadece küçük bir kısmı, ABD’nin bu tür bir kontrol girişimini desteklediğini ifade etti. Özellikle “askeri güç kullanarak Grönland’ı ele geçirme” fikrine yönelik desteğin düşük olduğu; bir başka anketin yüzde 71 gibi geniş bir çoğunluğun bu fikri kötü bir fikir olarak nitelendirdiğini gösterdi.

Ankete katılanların önemli bir kısmı, ABD’nin bu yöndeki girişiminin NATO ittifakına zarar verebileceği ve Avrupa ile ilişkileri zayıflatabileceği konusunda endişe taşıdığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland’ın stratejik önemi nedeniyle kontrol altına alınmasının ulusal güvenlik açısından faydalı olacağını savunmuştu ancak anket sonuçları bu yaklaşımın halk desteği bulmadığını ortaya koyuyor.

Grönland, Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bir bölge olarak yönetiliyor ve son yıllarda ABD’nin potansiyel ilhakına yönelik tartışmalar hem Washington’da hem de Kopenhag’da yoğun şekilde gündeme gelmişti.

Grönland, Kuzey Atlantik ve Arktik Okyanusu arasında yer alan büyük bir adadır. Coğrafi olarak Kuzey Amerika kıtasına çok yakın olsa da siyasi olarak Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bir bölge olarak yönetilir.

Özellikleri:

Yüzölçümü: Yaklaşık 2,16 milyon km², dünyanın en büyük adasıdır.

Nüfus: Yaklaşık 56.000 kişi; büyük çoğunluğu Kalaallit (Grönland yerlisi) ve Danimarkalıdır.

İklim: Çoğunlukla kutup iklimi, adanın %80’i buz tabakasıyla kaplıdır.

Başkent: Nuuk.

Harita üzerinde konumu: Kanada’nın doğusunda, Kuzey Kutbu’na yakın, Atlantik ile Arktik Okyanusları arasında bulunur.

