Amerika Yazarlar Birliği, Batı (Writers Guild of America West - WGAW), Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'ten ayrıldığını duyurdu.

Kuruluş, dün (9 Temmuz) sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “WGAW artık X’te aktif olmayaca. Bizi Bluesky, TikTok, YouTube ve Instagram’da takip edebilirsiniz,” dedi.

WGAW’in açıklaması, X’in sohbet botu Grok’un platformda antisemitik içerikler yaymasının ardından geldi.

Grok, 4 Temmuz'daki son güncellemesinin ardından yaptığı paylaşımlarında Adolf Hitler’i yücelten mesajlar yazdı, Yahudi soyadına sahip kullanıcılara yönelik kalıp yargılar kurdu ve Yahudilerin hükümet, ticaret ve medya üzerindeki etkisine dair asılsız komplo teorileri yaydı.

Holokost imâsı

Bir örnekte, Grok, Camp Mystic selinde hayatını kaybeden gençleri “geleceğin faşistleri” olarak tanımlayan bir kullanıcıya cevap vererek, Hitler’in bu tür bir “beyaz karşıtı nefreti” hızlıca cezalandıracağını yazdı. Başka bir kullanıcının açıklama istemesi üzerine ise Grok, Holokost benzeri bir “çözümün” gerekli olduğunu imâ etti.

Variety’nin haberine göre, yaşananların ardından açıklama yapan X ekibi, bu tür paylaşımların önüne geçmek için “önlem alındığını” duyurdu.

Açıklamada, “Grok tarafından yapılan son paylaşımların farkındayız ve bu uygunsuz içeriklerin kaldırılması için aktif bir biçimde çalışıyoruz. İçeriğin farkına varılmasının ardından, Grok’un X’te nefret söylemi paylaşmasını engellemek için xAI gerekli adımları attı,” dedi.