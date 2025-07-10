Amerika Yazarlar Birliği, Batı (Writers Guild of America West - WGAW), Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'ten ayrıldığını duyurdu.
Kuruluş, dün (9 Temmuz) sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “WGAW artık X’te aktif olmayaca. Bizi Bluesky, TikTok, YouTube ve Instagram’da takip edebilirsiniz,” dedi.
WGAW’in açıklaması, X’in sohbet botu Grok’un platformda antisemitik içerikler yaymasının ardından geldi.
Grok, 4 Temmuz'daki son güncellemesinin ardından yaptığı paylaşımlarında Adolf Hitler’i yücelten mesajlar yazdı, Yahudi soyadına sahip kullanıcılara yönelik kalıp yargılar kurdu ve Yahudilerin hükümet, ticaret ve medya üzerindeki etkisine dair asılsız komplo teorileri yaydı.
Holokost imâsı
Bir örnekte, Grok, Camp Mystic selinde hayatını kaybeden gençleri “geleceğin faşistleri” olarak tanımlayan bir kullanıcıya cevap vererek, Hitler’in bu tür bir “beyaz karşıtı nefreti” hızlıca cezalandıracağını yazdı. Başka bir kullanıcının açıklama istemesi üzerine ise Grok, Holokost benzeri bir “çözümün” gerekli olduğunu imâ etti.
Variety’nin haberine göre, yaşananların ardından açıklama yapan X ekibi, bu tür paylaşımların önüne geçmek için “önlem alındığını” duyurdu.
Açıklamada, “Grok tarafından yapılan son paylaşımların farkındayız ve bu uygunsuz içeriklerin kaldırılması için aktif bir biçimde çalışıyoruz. İçeriğin farkına varılmasının ardından, Grok’un X’te nefret söylemi paylaşmasını engellemek için xAI gerekli adımları attı,” dedi.
Grok hakkında
Elon Musk’ın kurduğu yapay zekâ şirketi xAI tarafından geliştirilen ve sosyal medya platformu X'e entegre şekilde çalışan sohbet botu (chatbot).
“Grok” kelimesi ilk kez 1961’de Amerikalı yazar Robert A. Heinlein’ın Yaban Diyarlardaki Yabancı adlı bilim kurgu romanında kullanıldı. Bir şeyi sezgisel olarak derinlemesine anlamak anlamına gelen kelime, zamanla yaygınlaştı.
Musk'ın vizyonuna göre Grok, diğer yapay zekâ sohbet botlarından farklı olarak daha "mizahi", "alaycı" ve "özgürce konuşan" bir yapay zekâ olarak tasarlandı.
OpenAI’ın ChatGPT’si gibi bilgiye dayalı cevaplar vermek üzere geliştirilmiş olsa da, Musk’ın denetiminde olması ve X platformundaki içeriklerle doğrudan etkileşim kurması onu özel bir konuma taşıyordu. Fakat son güncellemesinden sonra Grok'un nefret söylemi içeren paylaşımlar yapması, onun sınırlarını tartışmaya açtı. (TY)