ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 10 Temmuz 2025 12:45
 ~ Son Güncelleme: 10 Temmuz 2025 12:47
2 dk Okuma

Amerika Yazarlar Birliği'nden Grok’un antisemitik paylaşımlarına tepki

Birlik, Grok’un Adolf Hitler’i yücelten ifadeler kullanması ve Yahudilerin hükümetler üzerindeki etkisine dair komplo teorileri yayması üzerine platformdan çekildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Amerika Yazarlar Birliği'nden Grok’un antisemitik paylaşımlarına tepki
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Amerika Yazarlar Birliği, Batı (Writers Guild of America West - WGAW), Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'ten ayrıldığını duyurdu.

Kuruluş, dün (9 Temmuz) sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “WGAW artık X’te aktif olmayaca. Bizi Bluesky, TikTok, YouTube ve Instagram’da takip edebilirsiniz,” dedi.

WGAW’in açıklaması, X’in sohbet botu Grok’un platformda antisemitik içerikler yaymasının ardından geldi.

Grok, 4 Temmuz'daki son güncellemesinin ardından yaptığı paylaşımlarında Adolf Hitler’i yücelten mesajlar yazdı, Yahudi soyadına sahip kullanıcılara yönelik kalıp yargılar kurdu ve Yahudilerin hükümet, ticaret ve medya üzerindeki etkisine dair asılsız komplo teorileri yaydı.

Holokost imâsı

Bir örnekte, Grok, Camp Mystic selinde hayatını kaybeden gençleri “geleceğin faşistleri” olarak tanımlayan bir kullanıcıya cevap vererek, Hitler’in bu tür bir “beyaz karşıtı nefreti” hızlıca cezalandıracağını yazdı. Başka bir kullanıcının açıklama istemesi üzerine ise Grok, Holokost benzeri bir “çözümün” gerekli olduğunu imâ etti.

Variety’nin haberine göre, yaşananların ardından açıklama yapan X ekibi, bu tür paylaşımların önüne geçmek için “önlem alındığını” duyurdu.

Açıklamada, “Grok tarafından yapılan son paylaşımların farkındayız ve bu uygunsuz içeriklerin kaldırılması için aktif bir biçimde çalışıyoruz. İçeriğin farkına varılmasının ardından, Grok’un X’te nefret söylemi paylaşmasını engellemek için xAI gerekli adımları attı,” dedi.

Grok hakkında

Elon Musk’ın kurduğu yapay zekâ şirketi xAI tarafından geliştirilen ve sosyal medya platformu X'e entegre şekilde çalışan sohbet botu (chatbot).

“Grok” kelimesi ilk kez 1961’de Amerikalı yazar Robert A. Heinlein’ın Yaban Diyarlardaki Yabancı adlı bilim kurgu romanında kullanıldı. Bir şeyi sezgisel olarak derinlemesine anlamak anlamına gelen kelime, zamanla yaygınlaştı.

Musk'ın vizyonuna göre Grok, diğer yapay zekâ sohbet botlarından farklı olarak daha "mizahi", "alaycı" ve "özgürce konuşan" bir yapay zekâ olarak tasarlandı.

OpenAI’ın ChatGPT’si gibi bilgiye dayalı cevaplar vermek üzere geliştirilmiş olsa da, Musk’ın denetiminde olması ve X platformundaki içeriklerle doğrudan etkileşim kurması onu özel bir konuma taşıyordu. Fakat son güncellemesinden sonra Grok'un nefret söylemi içeren paylaşımlar yapması, onun sınırlarını tartışmaya açtı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
X platformu grok antisemitizm ayrımcılık Yahudi düşmanlığı Amerika Yazarlar Birliği
ilgili haberler
X’in yapay zekâ asistanı Grok’a erişim engeli kararı
9 Temmuz 2025
/haber/xin-yapay-zeka-asistani-groka-erisim-engeli-karari-309287
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
X’in yapay zekâ asistanı Grok’a erişim engeli kararı
9 Temmuz 2025
/haber/xin-yapay-zeka-asistani-groka-erisim-engeli-karari-309287
Sayfa Başına Git