Amerika'nın Sesi Kürtçe internet yayınına erişim engeli

Engelli.web'in haberine göre, Amerika'nın Sesi'nin (Voice of America) Kürtçe servisinin web sitesi, "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle, Adıyaman 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 19 Şubat 2025 tarihli ve 2025/570 sayılı kararıyla erişime engellendi.

Aynı Mahkeme dün de Mezopotamya Ajansı için aynı kararı almış, bir gün önce de gazeteci Abdurrahman Gök’ün sosyal medya hesapları (YouTube, X ve Instagram), 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi uyarınca, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 13 Şubat 2025 tarihli ve 2025-2434 sayılı kararıyla erişime engellenmişti. YouTube da Gök'ün hesabını Türkiye’den görünmez kılmıştı.

Erişim engelleme kararlarının süresi ve kesinliği

Mahkemelerin internet sitelerine erişimi engelleme kararları genellikle süresiz değil. Ancak, sürenin belirtilip belirtilmemesi ve kararın ne zaman kaldırılabileceği birkaç etmene bağlı.

Kararın türüne göre, eğer bir geçici önlem kararı söz konusuysa, mahkeme, yargılama süreci devam ederken geçici olarak erişimi engellemişse, dava sonuçlandığında karar gözden geçirilir ve kaldırılabilir. Eğer bir nihai kararla erişim engellenmişse, bu kararın kaldırılması için yeni bir hukuki süreç başlatılması gerekir.

Genellikle milli güvenlik, kamu düzeni, kişilik hakları ihlali, telif hakkı ihlali gibi nedenlerle uygulanan kararların kaldırılması için bu nedenlerin ortadan kalkması halinde kararın kaldırılması için başvuru yapılabilir.

Öte yandan karar ilgili taraflarca üst mahkemeye taşınabilir. Eğer üst mahkeme erişim engelinin haksız olduğuna karar verirse, engel kaldırılır.

İnternet sitesinin mahkeme kararına konu olan içeriği kaldırması veya değiştirmesi halinde erişim engelinin gözden geçirilmesi ve kaldırılması için başvuru yapılabilir.