Ameliyattan sonra ilk buluşma: Erdoğan ve Bahçeli ne konuştu?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat’ta kalp kapakçığı değiştirilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye dün konutunda ziyaret etti. Ziyaret 35 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli bu yıl ikinci kez bir araya geldi. 9 Ocak'ta yine Bahçeli'nin konutunda gerçekleştirilen ilk görüşme yaklaşık 40 dakika sürmüştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 30 Ağustos’ta “İç cephemizi sağlam tutalım” mesajının ardından, Devlet Bahçeli, TBMM’de 'İmralı çağrısı' yapmıştı.

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117 gün sonra ilk kez dün yüz yüze gelen ikilinin ana gündemi ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi doğrultusunda atılacak adımlar, PKK’nin kendini fesih süreci, Suriye ve Irak’taki terörle mücadele operasyonları oldu.

Fotoğraf: MHP / X

Yaklaşık 35 dakika süren görüşmede, Türkiye gazetesinde aktarılana göre, Türkiye’nin dış politikadaki pozisyonu ve yeni ABD yönetimiyle ilişkiler, KKTC’deki güncel meseleler, yeni anayasa çalışmaları da masaya yatırıldı. Bahçeli’nin daha önce dile getirdiği ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi için anayasal değişiklik önerisi’, ittifak ortakları arasında sıcak başlıklar arasında yerini aldı.

Görüşmede ayrıca Cumhur İttifakı’nın önümüzdeki dönemde izleyeceği yol haritası ve iç siyasetteki gelişmeler konuşuldu.

(AB)