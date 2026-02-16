TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 16.02.2026 13:05 16 Sibat 2026 13:05
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 16.02.2026 13:13 16 Sibat 2026 13:13
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Amedsporê peymana xwe ya bi Kaloglû re bi dawî kir

Amedsporê ragihand ku piştî maça bi Sakaryasporê re, wan peymana xwe ya bi rahêner Sînan Kaloglû re bi dawî kiriye.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Amedsporê peymana xwe ya bi Kaloglû re bi dawî kir

Amedspor di Lîga Yekemîn a Trendyolê de di 5 maçên xwe yên dawî de tenê 2 caran bi ser ketibû û di lîgê de daketibû rêza sêyem.

Di Lîga 1emîn a Trendyolê ya Federasyona Futbolê ya Tirkiyeyê (TFF) de Amedspor û Sakaryaspor di hefteya 25emîn de li Stada Tahîr Elçî ya Amedê duh hatin hemberî hev. Maçê saet di 16.00an de dest pê kir. Di encamê de maç 1-1 wekhev mabû.

Piştî maça ku 1-1 bi dawî bû, alîgiran bertek nîşanî rahêner Kaloglu dabû. Alîgiran Kaloglu bi biryarên şaş tohmetbar kiribû.

Daxuyaniya Amedsporê

Birêvebiriya Amedsporê nîvê şevê daxuyaniyek da û ragihand ku wan dawî li karê Sînan Kaloglu aniye.

Di daxuyaniyê de hat gotin:

 "Piştî civîna îşev, me û rahêner Sînan Kaloglu û ekîba wî rêya xwe ji hev veqetand.Em ji ber keda Sînan Kaloglu û tîma wî spasiyê dikin û di kar û barên wan ên paşerojê de serkeftinê ji wan re dixwazin."

Sînan Kaloglu meha Çiriya Pêşîn bûbû rahênerê Amedsporê û tenê zêdetirî 4 mehan Amedspor xebitand.

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Amed Spor Amedspor
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê