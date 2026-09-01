TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 01.09.2026 08:18 1 Îlon 2026 08:18
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 01.09.2026 08:30 1 Îlon 2026 08:30
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Amedsporê, li hember Trabzonsporê sê pûan bi dest xist

Amedsporê li mala xwe li Stadyuma Amedê Trabzonspor bi 2-1ê têk bir.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Amedsporê, li hember Trabzonsporê sê pûan bi dest xist
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Di hefteya 3emîn a Lîga Sûperê de Amedspor û Trabzonspor li Stada Tahîr Elçî ya Amedê hatin hemberî hev. 

Bi deh hezaran alîgirên Amedsporê di trîbûnan de cihê xwe girtin û bi berzkirina dirûşman û kêfxweşiyek mezin piştgirî dan tîma xwe Amedsporê.

Her wiha gelek siyasetmedar û nûnerên rêxistinên sivîl jî li trîbûna mêvanan li maçê temaşe kir.

Beriya maçê bi hezaran alîgir dirûşm berz kirin û dilsoziya xwe ya bi Amedsporê re anîn ziman. Li ber stranan govend gerandin û piştgiriyek xurt da tîma xwe Amedsporê.

Di xuleka 11an de Trabzonsporê golek avêt. Piştre lîstikvanê Amedsporê bi ser Trabzonsporê ve çû û performansek serkeftî nîşan da. Di xuleka dawî ya beşa yekemîn de Amedsporê golek bi dest xist û Embaye Diagne peanltî avêt li kalevan nehişt bibe gol û Yira Sor carek din lê da û gol avêt.

Di beşa duyemîn jî Amedspor kêliyek dest ji êrişê berneda û Gîft Orban di xuleka 90î de gol avêt û Amedsporê sikorê bi 2-1 qedand û 3 pûan bi dest xist.

Serketina Amedsporê kir ku bi hezaran alîgirên Amedsporê ji ber coşê û şanaziyê stadê bihejînin.

Alîgir li kuçe û kolanên Amedê belav bûn û pîrozbahî kirin.

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Amedspor trabzonspor
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê