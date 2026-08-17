TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 17.08.2026 09:52 17 Tebax 2026 09:52
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 17.08.2026 09:56 17 Tebax 2026 09:56
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Amedsporê, Erzurumspor 3-0 têk bir

Amedspor û Erzurumspor li Stadyûma Amedê hatin hemberî hev. Amedspor di maça xwe ya yekemîn de Erziromspor 3-0 têk bir û di Lîga Super de bû yekemîn.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê
Dîmenê mezin bike
Amedsporê, Erzurumspor 3-0 têk bir
Fotograf: Hesabê Xê yê Amedsporê
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Amedspora ku cara yekem di dîroka xwe de di Lîga Super a Tirkiyeyê de dilîze, li mala xwe Erzurumspor 3-0 têk bir. Amedspor bi vê serkeftinê di hefteya yekem de gihîşt lîdertiyê.

Maça ku saet 21:30î li Stadyuma Amedê dest pê kir, ji aliyê gelek rayedaran ve hat temaşekirin.

Wezîrê Karên Navxweyî Mustafa Çîftçî, Wezîrê Ciwanî û Werzişê Osman Aşkin Bak, Waliyê Diyarbekirê Murat Zorluoglu û Serokê Federasyona Futbolê ya Tirkiyeyê Îbrahîm Hacıosmanoglu li gel gelek parlamenter û nûnerên partiyên siyasî di trîbunê de cihê xwe girtin.

Alîgirên ku hemû trîbunên stadyumê dagirtibûn, 90 xulekan bi sloganan piştgiriya tîma xwe kir û dirûşmên “Kî ne em? Kurd in em” bilind bûn.

Dia Saba xuleka 20î golek avêt lê ev gol jî ji ber ofsaytê nehat qebûlkirin û her du tîm bi wekheviya 0-0 çûn bêhnvedanê.

Amedsporê wekî ba û bahozê dest bi nîvê duyem kir. Dia Saba xuleka 53an de li nav qada ceza bi goleke klas tîma xwe 1-0 xist pêş.

Tîma kesk û sor piştî vê golê êrişên xwe zêde kirin. Saba xuleka 62yan de careke din tor hejandin û encam kir 2-0.

Amedspora ku bi serdestiya xwe maç dewam kir, xuleka 81ê bi gola Gokhan Gul ferq derxist 3an. Di maçê de ti golên din nehatin kirin û Amedsporê bi sê puanan silavek da Lîga Super.

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Amedspor
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê