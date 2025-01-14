Amedspor’dan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu

Amedspor, Ankaragücü ile oynadığı ve 1-0 kazandığı maçın ardından, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın sosyal medya platformlarında kulüp ve taraftarları hedef alan açıklamaları nedeniyle hukuki süreci başlattı.

Amedspor, Özdağ’ın ifadelerinin “kamu barışını bozabilecek” nitelikte olduğunu belirterek, suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Amedspor: Nefret söylemine karşı durmaya devam edeceğiz

Amedspor Yönetim Kurulu, resmi sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:

"Kulübümüz, Ankaragücü karşılaşmasının ardından, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından X (Twitter) ve Instagram platformları üzerinden yapılan paylaşım ve açıklamalarla ilgili gerekli adımları atmıştır. Söz konusu paylaşımlar, içerikleri itibarıyla kamu barışını bozabilecek nitelikte olup, toplumun bir kesimini diğer bir kesim aleyhine kin ve düşmanlığa tahrik etmeye yönelik unsurlar barındırmaktadır. Bu nedenle, ilgili paylaşımlar hakkında yasal haklarımız kapsamında şikayetçi olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz. Toplum barışını ve sporun birleştirici ruhunu her zaman savunan bir kulüp olarak, nefret söylemi ve ayrıştırıcı ifadelerin karşısında durmaya devam edeceğimizi vurgulamak isteriz."

Amedspor, nefret söylemi ve ayrıştırıcı ifadelerin karşısında durmaya devam edeceklerini belirterek, toplum barışını ve sporun birleştirici gücünü savunduklarını vurguladı. Kulüp, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını ve bu tür ifadelerin cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Özdağ ne demişti?

Özdağ, maçın ardından X platformundan yaptığı açıklamada Amedspor kulübünü ve taraftarlarını “Bölücü vatan haini ve şeref yoksunu" sözleriyle hakaret ederek hedef hedef göstermiş ve "Bu takımın sahası kapatılmalı. Tribün teröristleri maçlara alınmamalı” demişti.

(EMK)