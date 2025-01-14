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Yayın Tarihi: 14 Ocak 2025 15:41
 ~ Son Güncelleme: 14 Ocak 2025 15:45
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Amedspor’dan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu

Amedspor, nefret söylemi ve ayrıştırıcı ifadelerin karşısında durmaya devam edeceklerini belirterek, toplum barışını ve sporun birleştirici gücünü savunduklarını vurguladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, Zafer Partisi'nin bir etkinliği sırasında çekilmiş bir an yer alıyor. Görselde, ön planda Zafer Partisi Genel Başkanı olduğu anlaşılan bir kişi, üzerinde geleneksel bir kalpak ile selam verirken görülüyor. Yanında takım elbise giymiş, kravatlı başka bir kişi ellerini alkışlar şekilde bir duruş sergiliyor. Arka planda "Zafer Partisi" yazısı büyük harflerle belirgin şekilde görünmektedir. Etkinlikte, katılımcıların coşkulu bir atmosferde olduğu izlenimi verilmiş. Arka planda bir diğer kişi daha bulunuyor ve etkinliğin genel olarak açık havada gerçekleştiği görülüyor. Fotoğraf, Zafer Partisi'nin düzenlediği bir miting veya toplantının anını yansıtıyor.

Amedspor, Ankaragücü ile oynadığı ve 1-0 kazandığı maçın ardından, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın sosyal medya platformlarında kulüp ve taraftarları hedef alan açıklamaları nedeniyle hukuki süreci başlattı.

Amedspor, Özdağ’ın ifadelerinin “kamu barışını bozabilecek” nitelikte olduğunu belirterek, suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Amedspor: Nefret söylemine karşı durmaya devam edeceğiz

Amedspor Yönetim Kurulu, resmi sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:

"Kulübümüz, Ankaragücü karşılaşmasının ardından, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından X (Twitter) ve Instagram platformları üzerinden yapılan paylaşım ve açıklamalarla ilgili gerekli adımları atmıştır. Söz konusu paylaşımlar, içerikleri itibarıyla kamu barışını bozabilecek nitelikte olup, toplumun bir kesimini diğer bir kesim aleyhine kin ve düşmanlığa tahrik etmeye yönelik unsurlar barındırmaktadır. Bu nedenle, ilgili paylaşımlar hakkında yasal haklarımız kapsamında şikayetçi olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz. Toplum barışını ve sporun birleştirici ruhunu her zaman savunan bir kulüp olarak, nefret söylemi ve ayrıştırıcı ifadelerin karşısında durmaya devam edeceğimizi vurgulamak isteriz."

Amedspor, nefret söylemi ve ayrıştırıcı ifadelerin karşısında durmaya devam edeceklerini belirterek, toplum barışını ve sporun birleştirici gücünü savunduklarını vurguladı. Kulüp, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını ve bu tür ifadelerin cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Özdağ ne demişti?

Özdağ, maçın ardından X platformundan yaptığı açıklamada Amedspor kulübünü ve taraftarlarını “Bölücü vatan haini ve şeref yoksunu" sözleriyle hakaret ederek hedef hedef göstermiş ve "Bu takımın sahası kapatılmalı. Tribün teröristleri maçlara alınmamalı” demişti.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
zafer partisi ümit özdağ sporda ayrımcılık ırkçı değilim ama Irkçılık
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