Amedspor’a para cezası
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, İnegölspor maçından sonra Amedspor’a 84 bin TL ceza verdiğini duyurdu.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı Grup’ta lider olan Amedspor’a 84 bin TL para cezası verdi.
Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, cezanın gerekçesi 7 Nisan’da Amedspor-İnegölspor arasında oynanan maçta “taraftarların neden olduğu saha olayları”.
Amedspor, sosyal medya hesabından duyurduğu cezaya itiraz edeceğini belirtti.
Amedspor, 7 Nisan'daki maçta İnegölspor'u 5-2 yenerek liderliğini sürdürmüş ve TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta puanını 74'e çıkarmıştı. (TY)
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