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Yayın Tarihi: 12 Nisan 2024 11:06
 ~ Son Güncelleme: 12 Nisan 2024 11:06
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Amedspor’a para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, İnegölspor maçından sonra Amedspor’a 84 bin TL ceza verdiğini duyurdu.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Amedspor’a para cezası
Fotoğraf: Amedspor / X

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı Grup’ta lider olan Amedspor’a 84 bin TL para cezası verdi. 

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, cezanın gerekçesi 7 Nisan’da Amedspor-İnegölspor arasında oynanan maçta “taraftarların neden olduğu saha olayları”.

Amedspor, sosyal medya hesabından duyurduğu cezaya itiraz edeceğini belirtti.

Amedspor, 7 Nisan'daki maçta İnegölspor'u 5-2 yenerek liderliğini sürdürmüş ve TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta puanını 74'e çıkarmıştı. (TY)

Amedspor Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Türkiye Futbol Federasyonu
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