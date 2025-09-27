Amedspor’a Kürtçe slogan nedeniyle para cezası: “Koma me bona we”

Amedspor’a, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) daha önce onay verdiği forma göğüs sponsorundaki Kürtçe slogan gerekçe gösterilerek 110 bin TL para cezası kesildi.

Türkiye futbol tarihinde bir ilke imza atan Amedspor, Tezgel Kom ile yaptığı sponsorluk anlaşması kapsamında formasına “Koma me bona we” (Grubumuz sizin için) sloganını taşıyarak Pendikspor karşılaşmasına çıkmıştı. Ancak TFF tarafından onaylanan bu reklam, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Sakaryaspor maçı sonrası “sportif ekipman talimatına aykırılık” gerekçesiyle cezalandırıldı.

Amedspor yönetimi, verilen cezanın Kürtçeye yönelik açık bir “tahammülsüzlük” olduğunu belirterek konuyu yargıya taşıyacaklarını açıkladı.

"TFF’nin görevi anadil kullanımını yasaklamak değil"

Karara tepkiler de gecikmedi. HDK Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“TFF’nin Amedspor’a verdiği ceza kabul edilemez! Daha önce onayladığı forma göğüs sponsorunu, üzerinde Kürtçe slogan olduğu için cezalandıran Türkiye Futbol Federasyonu, 110 bin TL para cezası kesti. Oysa bu slogan, Türk Ticaret Bakanlığı’na tescilli, marka hakkı yasal olarak korunmuş bir slogandır. TFF hem kendi onayını yok sayıyor hem de anadili cezalandırıyor.

Peki, Kürtçe slogan atmak ya da Kürtçe yazı taşımak suç mu? Hayır! Kürtçe, bu ülkenin 20 milyon insanının anadili. Dilini kullanmak suç değil, hak ve kimliğini korumaktır. TFF’nin görevi anadil kullanımını yasaklamak değil; sporun birleştirici ruhunu güçlendirmektir. Spor, ayrımcılığın değil çoğulculuğun alanı olmalıdır. Dil kimliktir, suç değildir.

Futbol sahasında da, sokakta da, yaşamın her alanında da vardır. Yasaklarla değil, dillerin bir aradalığını savunarak toplumsal barış mümkün olur. ‘Koma me bona we.’”

"Toplumsal barışa aykırı"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da karara sert tepki gösterdi. Bakırhan’ın paylaşımı şöyle:

“Türkiye Futbol Federasyonu, Amedspor’a formada bulunan Kürtçe sloganlı sponsor nedeniyle para cezası kesti. Meclis’te Kürtçe’ye tahammülsüzlük, sporda Kürtçe’ye ceza… Bu ceza ve tahammülsüzlük politikası, dışarıda Kürtçe konuştuğu için ırkçı saldırıya uğrayan bir toplumsal iklim yaratıyor.

Formasına Kürtçe iki kelime yazdığı için ceza veren kurumsal akıl, en çok da barış çabalarına zarar veriyor.

TFF’nin bu utanç verici kararı derhal geri alınmalı ve resmi bir özür açıklaması yapılmalıdır. Milyonlarca yurttaşın anadiline gösterilen bu saygısızlık, demokratik ilkelere ve toplumsal barışa aykırıdır. Êdî Bes e… Em vê neheqiyê û vê zilmê qebûl nakin.”

Tülay Hatimoğulları ise şu paylaşımı yaptı:

“Amedspor’un forma sponsoru üzerindeki Kürtçe slogana verilen para cezası, sadece Amedspor'a değil, milyonlarca Kürdün anadiline yönelik bir saldırıdır. Daha önce Türkiye Futbol Federasyonu tarafından onaylanan forma şimdi neden cezaya neden oldu?

TTF’nin almış olduğu kararın keyfi olduğu ortadadır. Karar, Kürtçeye karşı tahammülsüzlüğün açığa vurulmasıdır. Her bir yurttaşımızın tek tek yüreğine dokunarak yürüttüğümüz barış çabalarımızın, bu tarz saldırılarla zarar görmesine izin vermeyiz. TFF bu karardan derhal geri dönmeli ve özür dilemelidir.”

