Yayın Tarihi: 30 Eylül 2025 16:00
 ~ Son Güncelleme: 30 Eylül 2025 16:56
2 dk Okuma

Amedspor’a Kürtçe reklam cezasına tepki

“Amedspor, Türkiye liglerinde nadir görülen bir örnek olarak sporun ötesinde bir anlam taşıyor.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Amedspor’a Kürtçe reklam cezasına tepki
Fotoğraf: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Amedspor’a formasındaki “Koma me bona we” (Grubumuz sizin için) yazılı reklam nedeniyle verdiği 110 bin TL cezaya tepki gösterdi.

Şeyh Sait Meydanı’nda bugün yapılan açıklamada, “Sporda rekabet eşitliği, Amedspor’a ayrımcılığa hayır” pankartı açıldı.

Platform, Amedspor’un Kürtlerin ve demokratik toplumun önemli bir temsilcisi olduğunu vurgulayarak “Amedspor, Türkiye liglerinde nadir görülen bir örnek olarak sporun ötesinde bir anlam taşıyor,” dedi.

“Bir bütün olarak Kürt toplumu cezalandırılıyor”

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, platform tarafından okunan açıklama özetle şöyle:

Amedspor forması üzerinden anadilimiz olan Kürtçeyi hedef alan saldırı, bugün burada bulunan kurumların; federasyona ve yetkililere uyarı niteliğinde bu açıklamayı yapmasını elzem hale getirmiştir. Amedspor, tüm bu resmî süreçlerden sonra görseli onaylanan reklamın yer aldığı formalarla müsabakalara çıkmıştır. Reklam görselinde Kürtçe ibarelerin yer alması, kısa sürede sosyal medya platformlarında Amedspor’a yönelik ayrımcı ve nefret içerikli bir linç kampanyasına dönüştürülmüştür. Amedspor’a haftalardır verilen ağır cezalardan sonra, yasal hiçbir engelleyici düzenleme bulunmazken, ilgili firmanın reklam görselinde yer alan tescilli ‘Koma me bona we/Grubumuz sizin için’ anlamına gelen Kürtçe yazı gerekçe gösterilerek cezalandırmaya konu edilmesi, içerisinde bulunduğumuz tarihi süreçten bağımsız düşünülmemelidir. 

Amedspor’a Kürtçe slogan nedeniyle para cezası: “Koma me bona we”
"DİL KİMLİKTİR SUÇ DEĞİL"
Amedspor’a Kürtçe slogan nedeniyle para cezası: “Koma me bona we”
27 Eylül 2025

“Dilimize, takımımıza sahip çıkıyoruz”

Daha açık olmak gerekirse, Türkiye’de Kürt toplumunun ülke aidiyetini pekiştirecek, silahsızlanmayı netice verecek bir süreç yürütülürken bunun karşısında konumlananların olduğu da bir gerçektir. Böyle hassas ve önemli bir süreçte yasal bir engel bulunmazken, Kürtçe bir ifadenin problem edilmesi, Amedspor’a dönük ayrımcı politikayı aşarak, bir bütün olarak Kürt toplumunu cezalandırmaya çalışmaktır. Amedspor’a yönelik bu ayrımcı ve hukuksuz uygulamalardan vazgeçilmesi çağrısında bulunuyor, hükümetin ilgili mercilerini bu ayrımcı politikayı önlemek üzere gereken adımları atmaya davet ediyoruz.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Serra Bucak da, “Kürtçeye yönelik bu yasak derhal kaldırılmalı. Evimize, dilimize, takımımıza sahip çıkıyoruz. Federasyondan saygı ve güven talep ediyoruz,” dedi. (TY)

Amedspor ayrımcılık Kürtçe yasakları Serra Bucak Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu Koma me bona we
