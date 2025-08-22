Amedspor’a 2 maç seyircisiz oynama ve para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 18 Ağustos 2025’te oynanan Amed Sportif Faaliyetler – Erzurumspor FK karşılaşmasında yaşanan olaylarla ilgili cezaları açıkladı.

Diyarbakır Stadyumu’ndaki olaylar nedeniyle Amedspor’a 2 maç seyircisiz oynama ve 220 bin TL para cezası verildi. Ayrıca taraftarların kötü tezahüratı sebebiyle bazı tribün bloklarında yer alan seyircilerin elektronik biletleri bloke edilerek, bir sonraki iç saha maçına girişleri yasaklandı.

Kurul, kulüp mensuplarına ve futbolculara da çeşitli cezalar uyguladı:

Antrenör Mazlum Kılıç, rakip takım mensubuna saldırısı nedeniyle 5 maç men ve 40 bin TL para cezası aldı.

Futbolcu Veysel Sapan, rakip futbolcuya ve antrenöre yönelik saldırıları sebebiyle toplamda 6 maç men ve 96 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Antrenör Erhan Ölker, rakip takım mensuplarına saldırıları nedeniyle 7 maç men ve 56 bin TL para cezası aldı.

Bunun yanında kulüp idarecileri ve görevlileri hakkında açılan bazı dosyalarda “ihlal unsurları oluşmadığı” gerekçesiyle ceza verilmedi.

Erzurumspor FK cephesinde ise,

Kaleci antrenörü Ayhan Söğütlü, akreditasyonsuz sahaya girmesi nedeniyle 20 bin TL para cezası, hakemlere yönelik sportmenliğe aykırı davranışından ötürü de 15 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

Diğer kulüp görevlileri hakkında ise disiplin ihlali unsurları oluşmadığı gerekçesiyle ceza uygulanmadı.

