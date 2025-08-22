ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 22 Ağustos 2025 08:53
 ~ Son Güncelleme: 22 Ağustos 2025 08:59
2 dk Okuma

Amedspor’a 2 maç seyircisiz oynama ve para cezası

Ayrıca taraftarların kötü tezahüratı sebebiyle bazı tribün bloklarında yer alan seyircilerin elektronik biletleri bloke edilerek, bir sonraki iç saha maçına girişleri yasaklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Amedspor’a 2 maç seyircisiz oynama ve para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 18 Ağustos 2025’te oynanan Amed Sportif Faaliyetler – Erzurumspor FK karşılaşmasında yaşanan olaylarla ilgili cezaları açıkladı.

Amedspor’dan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu
Amedspor’dan Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu
14 Ocak 2025
Amedspor: Yüreğimizde yaşayacaksın Sırrı Abi
Amedspor: Yüreğimizde yaşayacaksın Sırrı Abi
4 Mayıs 2025

Diyarbakır Stadyumu’ndaki olaylar nedeniyle Amedspor’a 2 maç seyircisiz oynama ve 220 bin TL para cezası verildi. Ayrıca taraftarların kötü tezahüratı sebebiyle bazı tribün bloklarında yer alan seyircilerin elektronik biletleri bloke edilerek, bir sonraki iç saha maçına girişleri yasaklandı.

Kurul, kulüp mensuplarına ve futbolculara da çeşitli cezalar uyguladı:

  • Antrenör Mazlum Kılıç, rakip takım mensubuna saldırısı nedeniyle 5 maç men ve 40 bin TL para cezası aldı.

  • Futbolcu Veysel Sapan, rakip futbolcuya ve antrenöre yönelik saldırıları sebebiyle toplamda 6 maç men ve 96 bin TL para cezasına çarptırıldı.

  • Antrenör Erhan Ölker, rakip takım mensuplarına saldırıları nedeniyle 7 maç men ve 56 bin TL para cezası aldı.

Bunun yanında kulüp idarecileri ve görevlileri hakkında açılan bazı dosyalarda “ihlal unsurları oluşmadığı” gerekçesiyle ceza verilmedi.

Erzurumspor FK cephesinde ise,

  • Kaleci antrenörü Ayhan Söğütlü, akreditasyonsuz sahaya girmesi nedeniyle 20 bin TL para cezası, hakemlere yönelik sportmenliğe aykırı davranışından ötürü de 15 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

  • Diğer kulüp görevlileri hakkında ise disiplin ihlali unsurları oluşmadığı gerekçesiyle ceza uygulanmadı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Amedspor erzurum Erzurumspor
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git