Amedspor: Yüreğimizde yaşayacaksın Sırrı Abi
Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Adanaspor’u konuk eden Amedspor, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili, TBMM Başkanvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder’i andı.
Diyarbakır Stadyumu yakınlarına “Barışın sesi sustu ama yankısı bizde” yazılı pankart asan taraftarlar, göğüslerinde Önder’in fotoğrafıyla maça geldi.
#Diyarbakır | Amedspor taraftarları, Sırrı Süreyya Önder’i unutmadı— bianet (@bianet_org) May 4, 2025
Adanaspor maçı öncesi stadın yakınlarına “Barışın sesi sustu ama yankısı bizde” yazılı pankart asıldı; taraftarlar, göğüslerinde Önder’in fotoğrafıyla maça geldi.
📹 Video: @_evrimdnz pic.twitter.com/NKz45X7ccV
Stadyumda bir dakikalık saygı duruşunun ardından, alkışlar eşliğinde Sırrı Süreyya Önder’in fotoğrafının yer aldığı “Baba İshak ölümsüzdür” yazılı pankart açıldı. Ayrıca Önder'in kendi sesinden 'Bayramlar Bayram Ola' şiiri dinletildi.
🔴 Amedspor–Adanaspor maçının oynandığı Diyarbakır Stadyumu’nda, Sırrı Süreyya Önder’in fotoğrafının yer aldığı “Baba İshak ölümsüzdür” yazılı pankart açıldı.— bianet (@bianet_org) May 4, 2025
📹 Video: @_evrimdnz pic.twitter.com/wkIrgcZa0W
Amedspor takımı da, Rojda’nın 'Xerîba Beyanî' şarkısı eşliğinde, “Yüreğimizde yaşayacaksın Sırrı Abi” pankartıyla sahaya çıktı.
#Diyarbakır | Amedspor takımı, “Yüreğimizde yaşayacaksın Sırrı Abi” pankartıyla sahaya çıktı.— bianet (@bianet_org) May 4, 2025
📹 Video: @_evrimdnz pic.twitter.com/pLRnV4NwTX
(ED/VC)