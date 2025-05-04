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Yayın Tarihi: 4 Mayıs 2025 16:45
 ~ Son Güncelleme: 4 Mayıs 2025 17:03
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Amedspor: Yüreğimizde yaşayacaksın Sırrı Abi

Amedspor takımı ve taraftarları, Sırrı Süreyya Önder’i unutmadı.

Evrim Deniz
Evrim Deniz

Evrim Deniz
Görseli Büyüt
Amedspor: Yüreğimizde yaşayacaksın Sırrı Abi
Fotoğraf: Evrim Deniz/bianet

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Adanaspor’u konuk eden Amedspor, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili, TBMM Başkanvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder’i andı.

Diyarbakır Stadyumu yakınlarına “Barışın sesi sustu ama yankısı bizde” yazılı pankart asan taraftarlar, göğüslerinde Önder’in fotoğrafıyla maça geldi.

Stadyumda bir dakikalık saygı duruşunun ardından, alkışlar eşliğinde Sırrı Süreyya Önder’in fotoğrafının yer aldığı “Baba İshak ölümsüzdür” yazılı pankart açıldı. Ayrıca Önder'in kendi sesinden 'Bayramlar Bayram Ola' şiiri dinletildi. 

Amedspor takımı da, Rojda’nın 'Xerîba Beyanî' şarkısı eşliğinde, “Yüreğimizde yaşayacaksın Sırrı Abi” pankartıyla sahaya çıktı.

(ED/VC)

Haber Yeri
Diyarbakır
Sırrı Süreyya Önder Amedspor Barikat Amedspor Diyarbakır
Evrim Deniz
Evrim Deniz
@_evrimdnz [email protected] tüm yazıları
Çalışmalarını ağırlıklı olarak Diyarbakır ve çevresindeki Kürt illerinde sürdürmektedir. Meslek hayatında, Gazete Duvar, MLSA, 5Harfliler, Kadın İşçi, 9. Köy ve Fikir Gazetesi gibi pek çok...

Çalışmalarını ağırlıklı olarak Diyarbakır ve çevresindeki Kürt illerinde sürdürmektedir. Meslek hayatında, Gazete Duvar, MLSA, 5Harfliler, Kadın İşçi, 9. Köy ve Fikir Gazetesi gibi pek çok platformda haberleriyle yer aldı. Dicle Fırat Gazeteciler Derneği'nde (DFG) medya ve basın sorumlusu olarak görev aldı. Bağımsız gazetecilik anlayışını benimseyen Evrim Deniz, kadın emeği, insan hakları ve toplumsal adalet gibi konulara odaklanmaktadır. Şu anda Bianet’in Diyarbakır muhabiri olarak görev yapmaktadır.

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