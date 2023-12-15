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HABER
Yayın Tarihi: 15 Aralık 2023 16:40
 ~ Son Güncelleme: 15 Aralık 2023 17:05
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Amedspor'un saldırıya uğradığı Bursaspor maçında iki taraftara dava

Bursaspor ile Amedspor arasında oynanan maçta, Amedsporluları darp ettikleri gerekçesiyle yargılanan dört kişiden ikisi hakkında dava açıldı. Tribünlerde açılan 'yeşil' ve 'beyaz Toros' posterleriyle ilgili ise herhangi bir dava açılmadı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/15/amedspor-un-saldiriya-ugradigi-bursaspor-amedspor-macinda-iki-taraftara-dava.jpg

Bursa’da 5 Mart 2023’te oynanan karşılaşmada, maçtan sonra Amedspor’un soyunma odasına girerek, kaleci Cantuğ Temel, oyuncu Anıl Şahin ile Kulüp Yöneticisi Ömer Elaldı’yı darp ettikleri iddia edilen dört şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı.

"Sahaya bıçak, mermi atıldı, hakem birinin ölmesini bekledi"
AMEDSPOR KULUBÜ BAŞKANI SELAHATTİN YILDIRIM
"Sahaya bıçak, mermi atıldı, hakem birinin ölmesini bekledi"
5 Mart 2023

Diyarbakır merkezli Amida Haber'de yer alan habere göre, Bursa Cumhuriyet Savcılığı, Bursaspor taraftarlarından A.T, ile K.Ç, A.D, V.Y, hakkında yürüttüğü soruşturmada, şüphelilerden A.D ile V.Y hakkında “kovuşturmaya yer olmadığı” kararı verdi.

Şüphelilerden A.T ile K.Ç hakkında ise, iddianame hazırlanarak Bursa 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Savcılık, iddianamesinde, 2 şüphelinin, “spor alanları içerisinde müştekilere yönelik kasten yaralama suçu” işlediklerinin sabit olduğunu belirterek, TCK’nın 53’üncü maddesi ile 6222 sayılı yasadan cezalandırılmasını istedi. Savcılık ayrıca 2 şüpheli hakkındaki müsabakalardan men kararının devamını talep etti.

Amedspor
Amedspor'a saldırı | Bursaspor taraftarları "Beyaz Toros" pankartı açtı
5 Mart 2023

Ne olmuştu?

Mart ayında oynanan Amedspor-Bursaspor karşılaşmasında, Amedspor’a yönelik linç girişimi, takımın konakladığı otelin önünde gece saatlerinde başlamıştı. Otel önünde toplanan Bursaspor taraftarı, saatlerce ırkçı sloganlar atmış, Mehter Marşı okumuştu.

Maç sırasında ise tribünlerden sahaya kuru sıkı mermi ile kesici alet atılmış, Amedsporlu futbolcuları pet şişe yağmuruna tutulmuştu. Tribünlerde ise Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım’ın posterleri ile bölgede faili meçhul cinayetlerin simgesi olan beyaz Toros marka araçların fotoğrafları açılmıştı. Maç boyunca Kürtlere yönelik ırkçı sloganların atıldığı maçta, Amedspor-Bursaspor karşısında 2-1 mağlup olmuştu.

Amedspor
Amedspor'a saldıran Bursaspor'a 9 maç seyirci yasağı
10 Mart 2023

Diyarbakır Barosu da, Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım posterlerinin açılması, ırkçı sloganlar atılması ve sahaya atılan kesici maddeler ile ilgili soruşturma yürütülmesi için Bursa Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

Baro, söz konusu eylemleri gerçekleştiren kişilerin tespit edilerek, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik veya Aşağılama, Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma ve Hakaretten; tedbir almayanlar hakkında da Görevi Kötüye Kullanmadan dava açılmasını talep etmişti. Baronun suç duyurusu ile ilgili savcılığın henüz işlem yapmadığı öğrenildi.

"Yeşil" ve "Beyaz Toros" pankartlarına soruşturma
"Yeşil" ve "Beyaz Toros" pankartlarına soruşturma
5 Mart 2023

(RT)

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