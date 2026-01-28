TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 28.01.2026 12:56 28 Çile 2026 12:56
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 28.01.2026 13:05 28 Çile 2026 13:05
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Amedspor û serokê wê bi hinceta hûnandina kezî sewqî PFDKê hatin kirin

Amedsor jî tev li kampanya hûnandina por bûbû û dîmenek li ser hesabên xwe yê medya dîjîtal belav kiribû. Ji ber dîmen Amedspor û Serokê Qlûba Amedsporê Nahît Eren sewqî PFDKê hatin kirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Amedspor û serokê wê bi hinceta hûnandina kezî sewqî PFDKê hatin kirin
*Fotografa ku Amedsporê li ser medyaya civakî parve kiribû

Çeteyek HTŞê li Reqayê keziyê şervanek YPJê jê kiribû û li ser torên medya civakî belav kiribû.

Jêkirina kezî di nav gelê Kurd rê li ber hêrsek mezin vekir û jinên Kurd li dijî jêkirina keziyê şervanê kampanya hûnandina kezî dabû destpêkirin.

Amedspor jî tev li vê kampanya hûnandina kezî bûbû û roja 23yê Kanûna Paşîn dîmenek hûnandina kezî li ser hesabên xwe yê medya dîjîtal parve kiribû.

Ji ber dîmenê hatibû parvekirin Amedspor û serokê qlûbê Nahît Eren sewqî Lîjneya Disiplînê ya Futbola Profesyonel (PFDK) hatin kirin.

Ev sewqa lêpirsînê bi îdiaya “propagandaya îdeolojîk” hate kirin.Li ser hesabên medya dîjîtal nerazîbûn nîşanî vê biryara derheqê Amedsporê de hate dayîn.
(AY)

*Çavkanî: AW

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Amedspor Rojava kezî
