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YT: Yayın Tarihi: 01.09.2026 08:10 1 Eylül 2026 08:10
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.09.2026 08:16 1 Eylül 2026 08:16
Okuma Okuma:  2 dakika

Amedspor Trabzon karşısında 2 golle galip

Sahasında Trabzonspor’u konuk eden Amedspor 0-1 geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Amedspor Trabzon karşısında 2 golle galip
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Süper Lig’in 3’üncü haftasında Amedspor Tahir Elçi Stadyumu’nda Trabzonspor’u konuk etti. Maça Diyarbakır ve çevre kentlerden gelen taraftarlar stadı doldurdu.

Maç öncesi stadda yerini alan 33 bin Amedsporlu taraftar “Kîne em Kurd in em” tezahüratlarıyla takımı destekledi. 

Maça hızlı başlayan Amedspor, hatalı bir pozisyon nedeniyle kalesinde gol gördü. Trabzonspor'u Muhammed Salah öne geçirdi.

Baskısını artıran Amedspor, maçın ilk yarısının son dakikalarında penaltı kazandı. Mbaye Diagne’nin penaltısını Trabzonspor kalecisi kurtarırken dönen topu Yira Sor ağlara gönderdi ve maçın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı. 

Maçın ikinci yarısına da hızlı başlayan Amedspor, peşpeşe ataklar gerçekleştirdi. Amedspor aradığı golü 90’ıncı dakikada Gift Orban ile buldu. Maç bu skorla sona erdi. Amedspor puanını 6’ya çıkardı.

Maç sonrası Amedspor teknik direktörü Besnik Hasi gazetecilere şu açıklamaları yaptı: 

"Harika bir iş çıkardık. Farklı bir mantalite denedik. Gayet iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. İlk yarıda çok iyi gittik. Enerjimiz ve baskımız çok iyiydi. Topla gayet iyiydik. Daha fazla şans yakaladık. Yakalayan taraf bizdik. İkinci yarıda tempo her iki taraf için de düştü. Oyuncularım galibiyeti gerçekten çok hak etti. Çok iş çıkarttıklarını söyleyebilirim. Çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Yeni oyuncularla kurulan bir takımımız var. Zamana ihtiyacımız var. Fakat ihtiyacımız olan birkaç oyuncu daha var. Çok güzel bir galibiyetti ama bu sadece bir galibiyet. Takım olarak bu şekilde devam edip sıkı çalışmamız gerekiyor."

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Amedspor Trabzon trabzonspor
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