Amedspor Trabzon karşısında 2 golle galip

Süper Lig’in 3’üncü haftasında Amedspor Tahir Elçi Stadyumu’nda Trabzonspor’u konuk etti. Maça Diyarbakır ve çevre kentlerden gelen taraftarlar stadı doldurdu.

Maç öncesi stadda yerini alan 33 bin Amedsporlu taraftar “Kîne em Kurd in em” tezahüratlarıyla takımı destekledi.

Maça hızlı başlayan Amedspor, hatalı bir pozisyon nedeniyle kalesinde gol gördü. Trabzonspor'u Muhammed Salah öne geçirdi.

Baskısını artıran Amedspor, maçın ilk yarısının son dakikalarında penaltı kazandı. Mbaye Diagne’nin penaltısını Trabzonspor kalecisi kurtarırken dönen topu Yira Sor ağlara gönderdi ve maçın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Maçın ikinci yarısına da hızlı başlayan Amedspor, peşpeşe ataklar gerçekleştirdi. Amedspor aradığı golü 90’ıncı dakikada Gift Orban ile buldu. Maç bu skorla sona erdi. Amedspor puanını 6’ya çıkardı.

Maç sonrası Amedspor teknik direktörü Besnik Hasi gazetecilere şu açıklamaları yaptı:

"Harika bir iş çıkardık. Farklı bir mantalite denedik. Gayet iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. İlk yarıda çok iyi gittik. Enerjimiz ve baskımız çok iyiydi. Topla gayet iyiydik. Daha fazla şans yakaladık. Yakalayan taraf bizdik. İkinci yarıda tempo her iki taraf için de düştü. Oyuncularım galibiyeti gerçekten çok hak etti. Çok iş çıkarttıklarını söyleyebilirim. Çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Yeni oyuncularla kurulan bir takımımız var. Zamana ihtiyacımız var. Fakat ihtiyacımız olan birkaç oyuncu daha var. Çok güzel bir galibiyetti ama bu sadece bir galibiyet. Takım olarak bu şekilde devam edip sıkı çalışmamız gerekiyor."

(HA)