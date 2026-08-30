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YT: Yayın Tarihi: 30.08.2026 11:37 30 Ağustos 2026 11:37
 ~  SG: Son Güncelleme: 30.08.2026 11:39 30 Ağustos 2026 11:39
Okuma Okuma:  2 dakika

Amedspor, Trabzon'da takımın formasını giyen kadına sözlü saldırıyı kınadı

Süper Lig’de pazartesi Diyarbakır’da oynanacak Amedspor-Trabzonspor maçı öncesinde yaşanan olaya ilişkin Amed saldırı kınandı ve olayın sorumluları hakkında hukuki sürecin başlatılması istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Amedspor, Trabzon'da takımın formasını giyen kadına sözlü saldırıyı kınadı
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*Trabzon'da Amedspor forması giyen Diyarbakırlı bir kadın, eşiyle birlikte dolaşırken bir grubun sözlü saldırısına uğradı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde grubun kadına hakaret ettiği ve "terörist" dediği görüldü.

*Kadın "Ben terörist değilim, Diyarbakırlıyım. Eşim Antalyalı" yanıtını verdi. Pazartesi günü oynanacak Amedspor-Trabzonspor maçı öncesinde yaşanan olay üzerine Amed Sportif Faaliyetler Kulübü açıklama yaptı.

*Kulüp, saldırıyı kınayarak sorumluları hakkında hukuki süreç başlatılmasını istedi ve hiç kimsenin desteklediği takımın formasını giymekten dolayı baskı görmemesi gerektiğini vurguladı.

*Amedspor, taraftarlarından provokasyonlara karşı sağduyulu olmalarını isteyerek, futbolun birleştirici gücünü öne çıkaran bir yaklaşımdan yana olduklarını belirtti.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, Trabzon’da Amedspor forması giyen kadına saldırıyı kınayarak, olayın sorumluları hakkında gerekli hukuki süreçlerin başlatılmasını istedi.

Trabzon’da eşiyle birlikte dolaştığı sırada Diyarbakırlı olduğu öğrenilen kadının, giydiği Amedspor forması nedeniyle bir grubun sözlü saldırısına maruz kaldı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Amedspor forması giyen kadının etrafını saran grup, hakaret etti, “terörist” dedi. Kadın ise, "Ben terörist değilim, Diyarbakırlıyım. Eşim Antalyalı" yanıtını verdi.

Süper Lig’de pazartesi Diyarbakır’da oynanacak Amedspor-Trabzonspor maçı öncesinde yaşanan olaya ilişkin Amed Sportif Faaliyetler Kulübü’nden yapılan açıklamada, saldırı kınandı ve olayın sorumluları hakkında hukuki sürecin başlatılması istendi.

“Sorumluları göreve davet ediyoruz”

Açıklamada, bir spor kulübünün formasını giymenin aidiyetin, sevginin ve sportif bağlılığın ifadesi olduğu belirtildi ve şöyle denildi:

”Hiç kimse, hangi şehirde olursa olsun, desteklediği takımın formasını taşıdığı için baskı altında hissetmemeli; formasını çıkarmak ya da gizlemek zorunda bırakılmamalıdır. Çirkin saldırıyı kınıyor, olayın sorumluları hakkında gerekli hukuki süreçlerin başlatılması için adli mercileri göreve davet ediyoruz. Kulübümüz tarafından da gerekli hukuki başvuruların yapılacağını kamuoyuna bildiriyoruz.

Amedspor olarak biliyoruz ki münferit davranışlar bir şehre, bir kulübe veya bütün bir taraftar topluluğuna mal edilemez. Tam da bu nedenle, yaklaşan Amedspor–Trabzonspor karşılaşmasının gerilimlerin değil, futbolun birleştirici gücünün ve karşılıklı saygının öne çıktığı bir buluşma olmasını arzu ediyoruz. Taraftarlarımızdan her türlü provokasyona karşı sağduyuyu korumalarını özellikle rica ediyoruz. Amedspor olarak ayrıştıran değil birleştiren, gerilimi büyüten değil sağduyuyu güçlendiren bir futbol ikliminden yana olmaya devam edeceğiz."

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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