Amedspor taraftarına forma gözaltısı

Amedspor ve Fatih Karagümrük Spor arasındaki maç İstanbul Olimpiyat stadyumunda oynandı. Maç öncesinde çok sayıda Amedspor taraftarı saha girmek için yola koyuldu. Amedspor forması ile stada girmek isteyenşler gözaltına alındı.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda saat 19.15’te başlayan maç her iki takımın kontrollü oyunuyla sürdü. İlk yarıda her iki takım golü bulamadı ve ilk yarı golsüz tamamlandı. Maçın ikinci yarısında da her iki takım mücadeleyi orta saha da sürdürürken maçta gol çıkmadı. Maç golsüz berabere sonuçlanırken, Amedspor deplasmanda 1 puanla döndü.

kMA'nın haberine göre Konuya dair sanal medya hesabın açıklama yapan Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD), avukatların polislerle görüşmeler yaptıklarını ancak polislerin kendilerine “Burası İstanbul, istediğimi yaparım” yanıtını verdiklerini belirtti. Açıklamada, “Kürt’ün renklerine de düşman olan bu zihniyeti ve her türlü keyfiyeti kınıyor ve lanetliyoruz. Sürecin takipçisiyiz” denildi.

(Mİ)