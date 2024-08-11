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Yayın Tarihi: 11 Ağustos 2024 23:56
 ~ Son Güncelleme: 12 Ağustos 2024 00:00
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Amedspor taraftarına forma gözaltısı

Futbol sezonunun başlaması ile birlikte TFF 1. Lig’de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler ilk maçında İstanbul’da Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Maç öncesi forma nedeniyle birçok Amedspor taraftarı gözaltına alınırken, formalarına el konulan birçok taraftar ise sahaya alınmadı. Maç öncesi okunan İstiklal Marşı’ndan Karagümrük taraftarlarının ırkçı sembol olan “bozkurt” işaretlerini yapması dikkat çekti.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Amedspor taraftarına forma gözaltısı

Amedspor ve Fatih Karagümrük Spor arasındaki maç İstanbul Olimpiyat stadyumunda oynandı. Maç öncesinde çok sayıda Amedspor taraftarı saha girmek için yola koyuldu. Amedspor forması ile stada girmek isteyenşler gözaltına alındı.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda saat 19.15’te başlayan maç her iki takımın kontrollü oyunuyla sürdü. İlk yarıda her iki takım golü bulamadı ve ilk yarı golsüz tamamlandı. Maçın ikinci yarısında da her iki takım mücadeleyi orta saha da sürdürürken maçta gol çıkmadı. Maç golsüz berabere sonuçlanırken, Amedspor deplasmanda 1 puanla döndü. 

kMA'nın haberine göre Konuya dair sanal medya hesabın açıklama yapan Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD), avukatların polislerle görüşmeler yaptıklarını ancak polislerin kendilerine “Burası İstanbul, istediğimi yaparım” yanıtını verdiklerini belirtti. Açıklamada, “Kürt’ün renklerine de düşman olan bu zihniyeti ve her türlü keyfiyeti kınıyor ve lanetliyoruz. Sürecin takipçisiyiz” denildi.

(Mİ)

Amedspor futbol kasımpaşa
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