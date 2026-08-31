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YT: Yayın Tarihi: 31.08.2026 17:16 31 Ağustos 2026 17:16
 ~  SG: Son Güncelleme: 31.08.2026 17:37 31 Ağustos 2026 17:37
Okuma Okuma:  1 dakika

Amedspor taraftar sayısı dört yılda dört katına çıktı

Yapılan bir araştırmaya göre yetişkin Kürtler içinde her üç kişiden biri Amedspor’a gönül veriyor. Katılımcıların %9’u Amedspor’u ilk takımı, %23’ü ikinci takımı olarak gösteriyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Amedspor taraftar sayısı dört yılda dört katına çıktı
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Amedspor futbol takımı bu yıl yükseldiği Süper Lig'de bugün Trabzonspor ile karşılaşıyor. Diyarbakır'da son haftalarda en büyük sorunlardan biri karşılaşmalar için bilet bulamamak haline geldi. Futbol giderek gündemde daha fazla yer buluyor. 

Kürt Çalışmaları Merkezi tarafından yapılan araştırmada Amedspor'un insanalr üzerindeki etkisi ele alındı. Mart 2026’da yapılan araştırmada Türkiye’nin 19 ilinde 1.471 kişiyle yüz yüze görüşmeler yapıldı. Katılımcıların tamamı Kurmanc ve Zazalardan oluştuğu araştırmanın bulguları nüfus yapısına göre ağırlıklandırıldı.

Görseli Büyüt

Kürt Çalışmaları Merkezi (KSC) tarafından yapılan araştırma, Türkiye’nin 19 ilinde 1.471 Kürt seçmenle yapılan görüşmeler, Amedspor taraftarlığının futbol ile kimlik arasındaki bağı gösteriyor.

Görseli Büyüt

Katılımcıların yüzde 9’u Amedspor’u ilk takımı, yüzde 23’ü ikinci takımı olarak gösteriyor. Bu iki verinin toplamı, yetişkin Kürtlerin yaklaşık üçte birini kapsayan geniş bir “pro-Amedspor” kitlesini oluşturuyor.

Görseli Büyüt

KSC ve Rawest Araştırma verilerine göre, Türkiye genelinde yetişkin Kürtler içinde Amedspor'u destekleyenlerin sayısı dört yılda 1 milyondan 4 milyona yükseldi. Türkiye genelinde 18 yaş ve üzeri Kürtlerin sayısı yaklaşık 12,5 milyon. Bu nüfusun yaklaşık dörtte biri herhangi bir futbol takımını tutmuyor. Yetişkin Kürt nüfusun 4 milyonu Amedspor'u ilk ya da ikinci takım olarak destekliyor. 

Görseli Büyüt

Kulüplere yakınlıkta Amedspor 10 üzerinden 5,9 ile listenin başında. Onu 4,4 ile Galatasaray ve 4,1 ile Batman Petrolspor izliyor. Fark taraftarlık kırılımında iyice açılıyor: Pro-Amedspor grubunda Amedspor 8,6.

Görseli Büyüt
Görseli Büyüt

Amedspor'u salt bir futbol takımı olarak görenler azınlıkta (yüzde 24). Katılımcıların üçte birden fazlası (yüzde 38) Amedspor'u futbol takımından çok kimliğin temsilcisi olarak görüyor.  Bir o kadarı da (yüzde 38) kulübü hem bir futbol takımı hem de kimliğin taşıyıcısı olarak konumlandırıyor.

Görseli Büyüt

Amedspor hakkında kanaatlerin olumlu ile nötr arasında paylaşılıyor, olumsuz kanaat taşıyanların oranı sadece yüzde 5. Amedspor’a olumlu bakanların gösterdiği nedenler arasında kimlik ve aidiyet, başarı gibi sportif gerekçelerin çok önünde.

Görseli Büyüt

Yetişkin (18+) Kürtlerin üçte ikiye yakını milli maçlarda Türkiye’yi, yüzde 18’i rakibi tutuyor. Şehrinin takımı ile Amedspor karşılaştığında ise katılımcıların dörtte biri Amedspor’un kazanmasını istiyor. Amedspor karşısında şehrinin takımını tutanların oranı yüzde 39.

Görseli Büyüt

Katılımcıların yüzde 60’ı futbolun Kürt toplumuna bir ifade alanı açtığını söylüyor; bu oran Pro-Amedspor grubunda yüzde 84, Non-Amedspor grubunda yüzde 46. Ayrım siyasi tercihten çok takıma yakınlıkla kuruluyor; bölge–batı farkı ise şaşırtıcı biçimde küçük.

Haber Yeri
İstanbul
amed Amedspor
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