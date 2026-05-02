ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 02.05.2026 17:08 2 Mayıs 2026 17:08
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.05.2026 17:23 2 Mayıs 2026 17:23
Okuma Okuma:  1 dakika

Amedspor, Süper Lig yolunda: Gözler hem sahada hem diğer maçta

Amedspor, sahadan galibiyetle ayrılması halinde Süper Lig’e yükselme hakkı elde edecek.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğraflar: Mezopotamya Ajansı

Trendyol 1. Lig’de son maçına çıkan Amedspor, Iğdır FK deplasmanında saat 16.00’da başlayan karşılaşmaya çıktı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre Diyarbakır’da kurulan dev ekranlar önünde toplanan binlerce taraftar, maçın başlama düdüğüyle birlikte karşılaşmayı takip etmeye başladı.

Iğdır FK, 6. dakikada Moryké Fofana’nın golüyle 1-0 öne geçerken Amedspor, 18. dakikada Hasan Ali Kaldırım’ın golüyle skoru eşitledi.

Amedspor, Mbaye Diagne’nin golüyle 2-1 üstünlük sağlasa da Iğdır FK, 45+4’te Güray Vural’ın golüyle beraberliği yakaladı.

İkinci yarının başında Amedspor, 49. dakikada Dia Saba’nın golüyle bir kez daha öne geçti ve skor 3-2 oldu.

Erokspor-Pendikspor maçı

Öte yandan gözler, İstanbul’da oynanan Erokspor-Pendikspor maçına çevrildi.

Amedspor, 73 puanlı Erokspor’un averajla üstünde ikinci sırada yer alıyor.

TRT Kurdî, beIN Sports ve Tabii’den canlı yayınlanan karşılaşmada Amedspor, sahadan galibiyetle ayrılması halinde Süper Lig’e yükselme hakkı elde edecek. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Amedspor Süper Lig
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git