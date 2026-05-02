Amedspor, Süper Lig yolunda: Gözler hem sahada hem diğer maçta

Trendyol 1. Lig’de son maçına çıkan Amedspor, Iğdır FK deplasmanında saat 16.00’da başlayan karşılaşmaya çıktı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre Diyarbakır’da kurulan dev ekranlar önünde toplanan binlerce taraftar, maçın başlama düdüğüyle birlikte karşılaşmayı takip etmeye başladı.

Iğdır FK, 6. dakikada Moryké Fofana’nın golüyle 1-0 öne geçerken Amedspor, 18. dakikada Hasan Ali Kaldırım’ın golüyle skoru eşitledi.

Amedspor, Mbaye Diagne’nin golüyle 2-1 üstünlük sağlasa da Iğdır FK, 45+4’te Güray Vural’ın golüyle beraberliği yakaladı.

İkinci yarının başında Amedspor, 49. dakikada Dia Saba’nın golüyle bir kez daha öne geçti ve skor 3-2 oldu.