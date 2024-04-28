Amedspor,  Somaspor'u yendi, şampiyonluğu garantiledi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Amedspor, şampiyonluk yolundaki mücadelesinde avantaj kazandı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 77 puanla şampiyonluk mücadelesi veren Amedspor, ligin 37'nci haftasında 47 puanla 9'uncu sırada bulunan Somaspor'a konuk oldu.

Kritik maç, saat 15.00’te başladı. İlk yarıda gol olmadı. İkinci yarıya ataklarla başlayan Amedspor, Oktay Aydın’ın 49’uncu dakikadaki golü ile 1-0 öne geçti. 90 dakikada başka gol atılmadı. Maç, 5 dakika uzatıldı. Maç Amedpsor'un galibiyetiyle sonuçlandı.

Amedspor, bu galibiyetiyle puanını 80'e çıkardı. En yakın rakibi Kastamonuspor'a 3 puan fark atan ve 11 averajı olan Amedspor şampiyonluğu garantiledi.

Amedspor ligin son maçında önümüzdeki hafta kendi evinde Menemen Belediyespor ile karşılaşacak.

Öte yandan Diyarbakır’da Amedspor'un şampiyonluk kutlamaları başladı, halk sokaklara döküldü.