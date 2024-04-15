Amedspor şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı Grup’ta lider olan Amedspor, dün (14 Nisan) şampiyonluk mücadelesinin en kritik maçlarından birinde GMG Kastamonuspor'un konuğu oldu.

Amedspor, Eyüp Oskan'ın golüyle rakibini deplasmanda 1-0 yenerek, ligin bitimine üç hafta kala puan farkını altıya çıkardı ve bu galibiyetle 77 puana ulaştı.



Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, on binlerce taraftar Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin Kent Meydan ve Park Ormanı’na kurduğu dev ekranlardan maçı izledi.

Amedsporlular, takımlarının galip gelmesinin ardından ise kentin çeşitli yerlerinden merkez Ofis Semti’ne gelerek galibiyeti kutladı. (TY)