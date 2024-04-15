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Yayın Tarihi: 15 Nisan 2024 09:52
 ~ Son Güncelleme: 15 Nisan 2024 10:13
1 dk Okuma

Amedspor şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı

Gazi Stadyumu’nda Kastamonu deplasmanına çıkan Amedspor’un maçı, Diyarbakır’da kurulan dev ekranlardan izlendi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Amedspor şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı
Fotoğraf: Amedspor / X

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı Grup’ta lider olan Amedspor, dün (14 Nisan) şampiyonluk mücadelesinin en kritik maçlarından birinde GMG Kastamonuspor'un konuğu oldu. 

Amedspor, Eyüp Oskan'ın golüyle rakibini deplasmanda 1-0 yenerek, ligin bitimine üç hafta kala puan farkını altıya çıkardı ve bu galibiyetle 77 puana ulaştı.
 

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, on binlerce taraftar Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin Kent Meydan ve Park Ormanı’na kurduğu dev ekranlardan maçı izledi. 

Amedsporlular, takımlarının galip gelmesinin ardından ise kentin çeşitli yerlerinden merkez Ofis Semti’ne gelerek galibiyeti kutladı. (TY)

Fotoğraf: Medine Mamedoğlu 
Amedspor Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig diyarbakır büyükşehir belediyesi
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15 Aralık 2023
/haber/amedspor-un-saldiriya-ugradigi-bursaspor-macinda-iki-taraftara-dava-289376
Amedspor maçında 4 taraftara gözaltı
19 Kasım 2023
/haber/amedspor-macinda-4-taraftara-gozalti-288133
Diyarbakır Barosu'ndan 'Amedspor'u hedef gösteren MHP’li hakkında suç duyurusu
6 Eylül 2023
/haber/diyarbakir-barosu-ndan-amedspor-u-hedef-gosteren-mhp-li-hakkinda-suc-duyurusu-283627
Amedspor taraftarları adliyeye sevk edildi
28 Ağustos 2023
/haber/amedspor-taraftarlari-adliyeye-sevk-edildi-283283
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/haber/amedspor-un-deplasman-yasagi-yedi-yil-sonra-kalkti-278994
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/yazi/amedspor-a-irkci-saldiri-veya-mesnetsiz-tehditleriniz-275870
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/haber/amedspor-a-saldiran-bursaspor-a-9-mac-seyirci-yasagi-275467
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