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Yayın Tarihi: 4 Mayıs 2024 17:25
 ~ Son Güncelleme: 4 Mayıs 2024 17:50
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Amedspor şampiyon oldu

Menemen FK’yle karşılaşması berabere biten Amedspor, puan ve averaj farkıyla şampiyon olarak TFF 1. Lig’e yükseldi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Amedspor şampiyon oldu
Fotoğraf: Amedspor / X

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı Grup’ta 3 puan ve 10 averajla lider olan Amedspor, bugün kendi sahasında Menemen FK ile karşılaştı.

Golsüz geçen maçın ikinci yarısında her iki takım da birçok gol pozisyonu yakaladı. 4 dakikalık uzatmalarda da gol olmayınca maç beraberlikle sonuçlandı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre Amedspor, böylece puan ve averaj farkıyla şampiyon oldu ve TFF 1. Lig’e yükseldi. Maç sonrası on binlerce taraftar sahaya inerek, takımının başarısını kutladı. (TY)

Amedspor tff 2. Lig
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