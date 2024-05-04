Amedspor şampiyon oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı Grup’ta 3 puan ve 10 averajla lider olan Amedspor, bugün kendi sahasında Menemen FK ile karşılaştı.

Golsüz geçen maçın ikinci yarısında her iki takım da birçok gol pozisyonu yakaladı. 4 dakikalık uzatmalarda da gol olmayınca maç beraberlikle sonuçlandı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre Amedspor, böylece puan ve averaj farkıyla şampiyon oldu ve TFF 1. Lig’e yükseldi. Maç sonrası on binlerce taraftar sahaya inerek, takımının başarısını kutladı. (TY)