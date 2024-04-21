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Yayın Tarihi: 21 Nisan 2024 17:10
 ~ Son Güncelleme: 21 Nisan 2024 18:40
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Amedspor mağlup oldu: Şampiyonluk maçı haftaya kaldı

TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’taki Amedspor-Iğdır FK karşılaşması sona erdi. Iğdır FK, Amedspor'u kendi sahasında 2-0 mağlup etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Amedspor mağlup oldu: Şampiyonluk maçı haftaya kaldı
Fotoğraf: Amedspor/X

TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta 77 puanla şampiyonluk mücadelesi veren Amedspor, ligin 36'ncı haftasında grubun üçüncü sırasındaki rakibi Iğdırspor’la Diyarbakır Stadyumu’nda karşılaştı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yoğun ilgi nedeniyle 33 bin kişilik Diyarbakır Stadyumu'nun kapasitesinin yetersiz kalması üzerine, futbolseverlerin karşılaşmayı izlemesi için kentin 2 farklı noktasına dev ekran kurdu. Kent Meydanı ve Park Orman’da kurulan dev ekranlarda futbolseverler, maçı canlı olarak izledi. Alanlara ulaşım ise ücretsiz yapıldı.

Amedspor-Iğdır FK maçı Diyarbakır’da dev ekranlardan izlenecek
Amedspor-Iğdır FK maçı Diyarbakır’da dev ekranlardan izlenecek
20 Nisan 2024

Maç TFF YouTube kanalından canlı yayınlandı.

Barış Anneleri de maç için tribünlerde yerini aldı.

10'uncu dakikada kaleci Aykut'un hatasını değerlendiren Iğdır FK'den Halil İbrahim Sönmez maçın ilk golünü kaydetti. 

68'inci dakikada Eyüp'ün pası ile ceza sahasına giren Bekir Cankara durumu 2-0 yaptı.

Amedspor 77 puanda kalırken, Iğdır FK puanını 68'e çıkardı. İkinci sıradaki Kastamonuspor ise deplasmanda Karamanspor'u 3-0 yenmesi sonrası puanını 74'e yükseltti. Amedspor ile Kastamonuspor arasındaki puan farkı üçe düştü.

Amedspor gelecek hafta deplasmanda Somaspor'a konuk olacak. Karşılama 28 Nisan Pazar günü saat 15.00'da gerçekleşecek. Somaspor, 47 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor.

(AD)

Amedspor
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